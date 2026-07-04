Faro a Colón de Santo Domingo: ¿sabías que se dice que alberga los restos del Almirante?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a República Dominicana, concretamente hasta Santo Domingo. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente espectaculares, como es el caso del Faro a Colón. Se trata de un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón.

Faro a Colón de Santo Domingo, a través de su historia

El reconocido historiador dominicano Antonio Delmonte y Tejada, en su libro que lleva por título Historia de Santo Domingo (1852) propuso la idea de construir en Santo Domingo un monumento en honor al Almirante. En 1914, el estadounidense William Ellis Pulliam no dudó en promover en la prensa de su país la construcción de un imponente faro monumental en la considerada como la primera ciudad del Nuevo Mundo.

Una idea que, con el paso del tiempo, comenzó a ser cada vez más universal. Hasta tal punto que en 1923, durante la celebración en Chile de la Quinta Conferencia Internacional Americana, se decretó que ese monumento debía erigirse en cooperación con todos los pueblos y los gobiernos de América. Es por eso que, en 1931, se llevó a cabo un concurso para escoger qué arquitecto diseñaría la obra, y fue el británico Joseph Lea Gleave quien lo ganó. No fue fácil, puesto que participaron 455 arquitectos de 48 países.

La construcción comenzó en el año 1948. Cabe destacar que el diseño original fue modificado por el reconocido arquitecto dominicano Teófilo Carbonell, con la asistencia del ingeniero estructural William Read. Y todo con la firme intención de reducir el volumen total de hormigón armado y, de esta forma, tratar de conseguir un menor volumen de materiales. Por si fuera poco, también se recortó el brazo largo de la cruz, cambiando el aspecto general del monumento, que empezó a asemejarse a una pirámide maya.

Faro a Colón en Santo Domingo | Imagen de Martin Falbisoner, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Después de ese año, la situación política del país impidió que se reanudasen los trabajos de construcción de este Faro a Colón. De hecho, no fue hasta 1986, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, cuando se procedió a seguir con estas obras bajo la supervisión del arquitecto Teófilo Carbonell. Es más, la construcción del monumento culminó en 1992, a tiempo para la celebración de los 500 años del Descubrimiento de América. Es más, el Faro se inauguró el 6 de octubre de ese mismo año.

Faro a Colón de Santo Domingo, a través de sus características

Se trata de un monumento en forma de cruz, que recuerda la cristianización de las Américas y mide aproximadamente 200 metros de largo por 36 metros de alto. En él, se dice que se encuentran los restos del almirante Cristóbal Colón. Cabe destacar que, cuando el faro está encendido, proyecta una luz en forma de cruz hacia el cielo nocturno.

Es importante tener en cuenta que esta luz puede verse a unos 64 kilómetros de distancia, aproximadamente. Por si fuera poco, dentro de este Faro a Colón hay diversas exposiciones de distintas partes del mundo. Además, cuenta con exhibiciones temporales, así como salas de conferencias. Sin duda, el paso del tiempo ha hecho posible que se convierta en uno de los grandes atractivos de Santo Domingo. ¡Y no es para menos!