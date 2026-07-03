7 islas danesas para huir del calor tórrido pero no del verano

Cuando pensamos en Dinamarca solemos visualizar la pequeña península de Jutlandia bañada por el mar del Norte y el mar Báltico pero este país nórdico cuenta en su territorio con algo más de 400 islas aunque solo unas 75 están habitadas; de entre esos centenares de islas vamos a destacar siete: Selandia y Fionia porque son las más grandes y visitadas, Bornholm y Mon por su belleza, su encanto y porque son perfectas para conocer la Dinamarca isleña más auténtica, Aero por sus bonitas casas de colores, Fano por sus playas y Samso porque es la isla más sostenible no solo de Dinamarca sino, probablemente, de Europa.

Selandia, la isla más grande de Dinamarca en Europa

Castillo de Frederiksborg, en Zealand (Selandia) | Imagen de Mark Gray, cortesía de Turismo de Dinamarca (visit denmark)

Selandia es la isla más grande de Dinamarca (después de Groenlandia, claro), es tan grande que aquí vive el 40% de la población, de hecho la capital, Copenhague, está aquí por eso quienes viajan a Dinamarca siempre visitan Selandia; claro que no solo por la capital merece la pena, también por el castillo de Hamlet (Kronborg Castle), el castillo de Frederiksborg, la localidad de Roskilde que era la antigua capital vikinga y Stevns Klint, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Abrimos nuestra lista con Selandia porque no deja de ser la primera isla danesa en Europa, ahora bien, no esperes sentir en ella ambiente isleño, está conectada al continente por varios puentes y está además muy urbanizada.

Fionia, el jardín de Dinamarca

Funen (Fionia) | Imagen de aero turist og erhverv, cortesía de Turismo de Dinamarca (visit denmark)

Fionia es también una isla de tamaño notable aunque tenga la mitad de superficie que Selandia es conocida como el jardín de Dinamarca por su maravilloso paisaje; en Fionia está Odense, la ciudad natal del cuentistas Hans Christian Andersen, el castillo de Egeskov que es uno de los castillos renacentistas mejor conservados de toda Europa y Faaborg, que es uno de los puertos más bonitos de Dinamarca.

Esta isla tiene a su vez un pequeño archipiélago en el sur, perfecto para navegar de isla en isla; además ofrece magníficas rutas senderistas entre huertos, campos de cultivo y mansiones de escándalo. Fionia es la isla rural danesa por excelencia.

Bornholm, la isla más bonita de Dinamarca

Bornholm | Imagen cortesía de Turismo de Dianmarca (Visit Denmark)

Bornholm es, probablemente, la mejor isla danesa para pasar una semana entera ¿por qué? Porque no le falta de nada: es famosa por sus playas de arena blanca como Dueodde, imponentes acantilados de granito, el mayor castillo medieval del norte de Europa (Hammershus), las famosas iglesias circulares danesas también pueden visitar aquí así como pueblos pesqueros con mucho encanto como Svaneke, uno de los más bonitos del país.

Bornholm es una isla muy danesa y al mismo tiempo es muy diferente del resto del país, ni es tan cosmopolita, moderna y vital como Sealandia, ni tan rural y tranquila como otras islas más pequeñas

Mon, la más espectacular

Mons Klint | Imagen de GeoCenter Mons Klint, cortesía de Turismo de Dinamarca (Visit Denmark)

Mon pasa por ser la más espectacular de todas las islas danesas (que ya es decir…); los paisajes de esta isla son todo un espectáculo protagonizado por Mons Klint, unos acantilados de hasta 128 metros de altura y también por tupidos bosques que llegan hasta el mar; es una isla para disfrutar a placer del senderismo y también del cicloturismo, además su cielo es famoso por ser uno de los mejores cielos estrellados de Europa.

También llaman la atención por su belleza y su encanto pueblos tradicionales como Nyord.

Aero, popular por sus románticas casas de colores

Aeroskobing, en Aero | imagen de Lasse Hjort, cortesía de Turismo de Dinamarca (Visit Denmark)

Esta isla sorprende a sus visitantes por sus casas del S.XVII y S.XVIII perfectamente conservadas, su puerto tradicional, sus playas poco concurridas, sus campos de amapolas y un pueblo que es uno de los más bonitos de toda Dinamarca: Aeroskobing.

Aero es una isla pequeña, de unos 88 kilómetros cuadrados que podrás recorrer a placer caminando o en bicicleta.

Fano es famosa por sus inmensas playas

Fano | Imagen de flying october destination vadehavskysten, cortesía de Turismo de Dinamarca (Visit Denmark)

Fano es una isla pequeña, tan pequeña que apenas supera los 50 kilómetros cuadrados frente la costa occidental de Jutlandia y es famosa por sus grandes playas, tan grandes y anchas que incluso en algunas zonas se pueden recorrer en vehículo, también por sus grandes dunas, sus colonias de focas y por supuesto también por sus bonitos pueblos entre los que destaca uno: Sonderho.

Samso es la isla más sostenible

Samso | Imagen de Jeanette Phillipsen, cortesía de Turismo de Dinamarca (Visit Denmark)

Samso es una isla pequeña, de poco más de 100 kilómetros cuadrados, pero ha adquirido fama mundial porque es pionera en energías renovables, también por sus campos de lavanda, sus colinas, pueblos tradicionales como Nordby y una excelente gastronomía sostenible basada en productos locales y recetas clásicas danesas.

¿Lo mejor de Samso? Que es una isla muy tranquila y perfecta para recorrerla ya sea caminando o rodando en bicicleta.