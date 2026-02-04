5 destinos para grandes viajes de verano que tienes que organizar con tiempo

Ya sea por la documentaciónnecesaria, por el acceso limitado a algunos lugares o por la necesidad de vacunación previa, hay viajes que no pueden organizarse al vuelo (aunque llegues a tu destino volando…); son grandes viajes no solo porque nos llevan a lugares lejanos sino también porque no puede llegar allí uno en cualquier momento y de cualquier manera, exigen organización y preparación previa. A continuación repasamos algunos de esos grandes viajes para que no te pille el toro si quieres visitarlos el próximo verano.

Tanzania: el Serengueti y Zanzíbar

Tanzania | Pixabay

Si quieres volar a Tanzania para ver a los 5 grandes en el Serengueti te tienes que vacunar con el tiempo necesario ¿contra qué? Fiebre amarilla, Hepatitis A y B, tétanos y fiebre tifoidea y ojo porque algunas vacunas requieren más de una dosis con un intervalo mínimo de varias semanas entre ellas; además también se recomienda profilaxis antipalúdica antes de viajar.

Más allá de las vacunas, la documentación también es importante porque se necesita tramitar un visado, aunque se puede tramitar online e incluso en el aeropuerto pero para evitarte sustos, colas y disgustos, lo mejor es que lo hagas antes, con tiempo suficiente (sabiendo que tiene una validez de 6 meses).

A estas razones se suma una más: hay cupos limitados en algunos parques nacionales (no solo en el Serengueti, también en el Ngorongoro o el Tarangire) y nuestro verano es la temporada alta de safaris en Tanzania. ¿Estás pensando más en un trekking en el Kilimanjaro que en un safari por el Serengueti? Pues más de lo mismo: hay que tramitar los permisos y contratar al guía certificado con antelación.

Egipto su Nilo y sus pirámides

Egipto | Pixabay

No, el verano no es ni de lejos el mejor momento para viajar a Egipto pero se trata de un destino tan espectacular y tan magnífico que, si no puedes visitarlo en invierno, tendrás que organizarte para hacerlo en verano, merecerá la pena a pesar del calor, ahora bien, tienes que organizarlo con antelación.

El pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de validez desde la fecha de entrada en el país; es necesario visado aun que puedes obtenerlo tanto electrónicamente como a tu llegada al país (nuestra recomendación es siempre que lo hagas antes).

En cuanto a las vacunas, no hay vacunas obligatorias salvo que procedas de un país con fiebre amarilla, ahora bien, se recomiendan algunas (Hepatitis A y B, tétanos y fiebre tifoidea); se recomienda además la contratación de un seguro médico internacional que cubra la repatriación.

Además en verano el peligro de los golpes de calor es alto: cuida mucho tu hidratación bebiendo siempre agua embotellada y organiza tu viaje con tiempo suficiente para poder elegir visitar los lugares clave a las horas menos calurosas del día y estar refugiado a buen recaudo en las horas más cálidas.

Tailandia, sus templos y playas

Tailandia | Pixabay

Como en el caso de Egipto el pasaporte para viajar a Tailandia tiene que tener una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada en el país, lo que no necesitarás si tu viajes dura menos de un mes es visado (si vas a estar más de 30 días entonces sí, necesitarás visado turístico).

También como en Egipto no hay vacunas obligatorias pero sí recomendadas empezando por la Hepatitis A y B, también la fiebre tifoidea y el tétanos (difteria-tosferina); se recomienda también profilixis antipalúdica pero solo si vas a visitar las zonas rurales del norte y cercanas a la frontera con Camboya, Laos y Myanmar.

Lo que sí es obligatorio es el seguro médico internacional con cobertura hospitalaria y evacuación. Además ten en cuenta que, aunque es temporada de lluvia, conviene reservar con tiempo porque son muchos los turistas europeos que viajan a Tailandia cuando pueden, que es en nuestro verano aunque sea su temporada de lluvias.

Perú y el Machu Picchu

Perú | Pixabay

Hay algunas razones, más allá de cerrar el viaje con mejores precios, que nos hacen incluir a Perú en esta lista: la primera de ellas tiene que ver con la documentación, como para tantos destinos internacionales, el pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses cuando llegas al país, si no es así renuévalo con tiempo (que luego todo son prisas y las comisarías se colapsan…). No es necesario visado, salvo que pienses quedarte en el país más de tres meses.

En cuanto a las vacunas, Perú no es un país complicado pero revisa bien la información de los destinos concretos que vas a visitar porque si viajas a zonas cercanas al Amazonas o incluso en algunas zonas del norte del país, sí se recomiendan algunas vacunas (las clásicas: Hepatitis A y B, tétanos, difteria y fiebre tifoidea, también la malaria en función de si vas, o no, a visitar determinadas zonas de la selva). Lo más recomendable es que consultes, una vez tengas tu itinerario, con Sanidad Exterior y también, aunque no es obligatorio, que contrates un seguro médico internacional.

Otro aspecto que hace necesario organizar el viaje a Perú con tiempo tiene que ver con el acceso a sus grandes lugares: el Machu Picchu tiene limitado el acceso y las entradas se suelen agotar mucho antes de que llegue el verano; ten en cuenta además que como no llegues el día y hora para el que tienes la entrada, no subes… ¿Más lugares de acceso limitado? El Camino Inca Clásico y el Tren a Aguas Calientes, por ejemplo.

Chile y su isla de Pascua

Isla de Pascua, Chile | Pixabay

Las recomendaciones en cuanto a documentación y vacunación son prácticamente las mismas que para Perú salvo en lo que respecta al seguro médico internacional, se recomienda especialmente porque la sanidad en el país es cara. ¿Por qué es necesario entonces organizar el viaje con tanta antelación? A continuación te lo contamos:

En primer lugar porque las distancias en el país son enormes, ir de la Patagonia a San Pedro de Atacama supone recorrer miles de kilómetros así que hay que comprar vuelos internos además del vuelo transoceánico; además hay lugares que tienen el acceso limitado (límite de entradas diarias), lugares como Torres del Paine; y, si quieres visitar además la Isla de Pascua, tienes que tener en cuenta que no solo el acceso es limitado sino que hay zonas a las que solos e puede acceder con guía local autorizado. Eso además de que los vuelos a la Isla de Pascua son pocos y en verano se llenan con gran rapidez.