"¿Cuál es tu viaje soñado?": estos son los destinos elegidos por los visitantes de FITUR 2026

Viajar sigue siendo uno de los grandes sueños compartidos. Cambiar de paisaje, descubrir nuevas culturas o simplemente desconectar de la rutina es una aspiración que se repite año tras año. En FITUR 2026, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en IFEMA Madrid, esa ilusión por viajar se ha vuelto a sentir con fuerza entre los miles de visitantes que han recorrido sus pabellones.

Aprovechando el ambiente de entusiasmo y curiosidad que caracteriza a esta cita imprescindible del sector, hemos salido a preguntar a los asistentes una cuestión tan sencilla como reveladora: ¿cuál es tu viaje soñado? Las respuestas dibujan un mapa diverso que refleja tendencias, deseos personales y nuevas formas de entender el turismo.

Destinos lejanos y experiencias únicas

Entre los viajes soñados más repetidos destacan los grandes destinos internacionales. Japón aparece como uno de los favoritos, especialmente por su mezcla de tradición y modernidad, su gastronomía y la fascinación por su cultura. También Estados Unidos, con rutas míticas como la Costa Oeste o Nueva York, sigue ocupando un lugar destacado en el imaginario viajero.

Japón en otoño | iStock

Otros visitantes apuntan aún más lejos y mencionan Australia, Nueva Zelanda o el sudeste asiático, buscando aventuras, naturaleza y experiencias diferentes a las habituales.

Naturaleza, calma y turismo sostenible

No todos los sueños pasan por cruzar medio mundo. Muchos de los entrevistados en FITUR 2026 señalan destinos ligados a la naturaleza y al descanso, como las Islas Griegas, Islandia, Noruega o la Patagonia, atraídos por paisajes únicos, auroras boreales o glaciares. El turismo sostenible y el contacto con entornos naturales cobran cada vez más protagonismo en las respuestas.

Isla de Santorini | iStock

También hay quien sueña con viajes más sencillos pero igual de significativos: recorrer pueblos con encanto, hacer una ruta en furgoneta o perderse durante semanas por una isla tranquila. Una tendencia que confirma el interés creciente por viajar sin prisas y con experiencias más auténticas.

FITUR, el escaparate de los sueños viajeros

FITUR 2026 no solo vuelve a consolidarse como uno de los mayores encuentros turísticos del mundo, sino también como un espacio donde se construyen sueños. Entre stands espectaculares, presentaciones de destinos y nuevas propuestas tecnológicas, la feria se convierte en el lugar perfecto para imaginar el próximo viaje, incluso aunque todavía no tenga fecha.

Las respuestas de los visitantes reflejan la diversidad del público que acude a la feria: desde viajeros experimentados hasta quienes están planeando su primera gran aventura. Todos comparten algo en común: el deseo de descubrir el mundo.

Porque si algo queda claro tras hablar con la gente en FITUR 2026 es que, aunque los destinos cambien, el viaje soñado sigue siendo una poderosa fuente de ilusión. Y, para muchos, el primer paso para hacerlo realidad empieza precisamente aquí, entre mapas, folletos y ganas de volver a hacer la maleta.