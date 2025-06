7 grandes viajes de verano con los que sueñan los amantes de la playa y el mar

En España soñamos playas como el que sueña veranos y que las tenemos muy a mano no solo por nuestras islas -Baleares y Canarias, destinos de verano y mar como pocos- sino por nuestra costa y hasta por la de nuestros vecinos portugueses, el que más y el que menos puede conducir unas pocas horas o subirse a un tren o a un autobús para estar remojándose en el mar de la mañana a la tarde; ahora bien, tal vez por eso, porque no imaginamos un verano sin sus días de playa, soñamos también con los grandes destinos de aguas cálidas y estampas de puerto de mar o playa ¿y cuáles son esos destinos de verano y mar con los que todos hemos soñado alguna vez? Así, sin pensarlo mucho, se nos ocurren siete…

El Caribe

República Dominicana | Pixabay

Lo de soñar con playas caribeñas es casi tradición y lo hacemos además sabiendo que podemos disfrutarlas porque viajar al Caribe hace ya mucho tiempo que no es algo prohibitivo sino que es un gran viaje casi asequible, eso sí, depende de la época del año y de la zona del Caribe que elijas, a los españoles nos encanta el Caribe dominicano y también el cubano además del mexicano pero este cálido mar americano da para mucho más (Guatemala, Belice, Bahamas, Puerto Rico…).

Puedes viajar al Caribe siguiendo la ruta de Colón (de las Bahamas a Cuba y a la República Dominicana) o hacerlo para maravillarte ante las ruinas mayas (desde Cancún y la Riviera Maya mexicanas, por ejemplo) pero, elijas el destino que elijas, si algo está asegurado son las playas paradisíacas, esas que nos encantan por su arena blanca y fina, por sus aguas prístinas y cálidas y por la piña colada que puedes disfrutar en la arena o bajo una palmera.

Las Maldivas

Maldivas | Pixabay

Si en lugar de pensar en América piensas en Asia seguro que, puestos a soñar con paraísos terrenales y veraniegos, sueñas con las Maldivas aunque, ciertamente, un viaje así exige un poco (o un mucho) más de presupuesto que el que nos lleva al Caribe, en gran medida porque cuando soñamos con las Maldivas soñamos con atolones paradisíacos y solitarios en los que se instalan grandes resorts de lujo, de esos que nos ofrecen mil un servicios y la posibilidad de alojarnos en un bungalow sobre el agua.

Claro que, dado que soñar es gratis, soñamos a lo grande y con Maldivas, con ese resort de lujo y escándalo, con piscinas infinitas con vistas y con playas que son un puro paraíso solo para nosotros (o casi).

Tailandia

Phuket | Pixabay

Seguimos en Asia porque hay otro destino de ese gran continente que nos hace también soñar con playas de escándalo, hablamos de Tailandia: Phuket, la isla más grande del país, con gran infraestructura hotelera y playas de escándalo; Krabi, una zona famosa por sus playas sólo accesibles por mar (en barco) y por sus formaciones rocosas y sus selvas; islas Phi Phi, ubicadas entre Phuket y Krabi, famosas por ser el escenario de la película ‘La Playa’ y por su ambiente mochilero.

¿Y eso es todo? ¡Qué va! También está Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao o Koh Lipe, que no es popularmente conocida como la Maldivas de Tailandia por nada…

Australia

Whitehaven | Pixabay

La gran barrera de coral australiana es digna de nuestros sueños playeros y no solo ella, también playas como Whitehaven Beach en las islas Whitsunday, que es la playa con la arena más blanca, más fina y más suave, con las aguas turquesas más cristalinas… y que está muy cerca de la Gran Barrera de Coral australiana; Bondie Beach, en Sidney, es una de las playas urbanas más famosas del mundo y Surfers Paradise, en la famosa Gold Coast) es, como su nombre anticipa, el sueño dorado de los amantes del surf.

Australia es, en gran medida, todo costa, su interior apenas está habitado y sus costas en cambio nos ofrecen auténticos paraísos de playa y mar (como para no soñar con ellos…).

Seychelles

Seychelles | Pixabay

¿Eres de los que cuando sueña playas no piensa en África? Eso es porque no te has parado a pensarlo un segundo y no nos referimos solo a Marruecos o Túnez, también a Ciudad del Cabo, a Zanzíbar y por supuesto a las Seychelles, islas paradisíacas donde las haya; son 115 islas del índico, al noroeste de Madagascar, y una de sus playas suele destacarse como una de las más bellas del mundo, sino la que más: Anse Source d’Argent en la isla La Digue.

Claro que esta playa no es la única de las Seychelles que merece la pena, hay más: Anse Lazio y Anse Georgette en Isla Praslin o Beau Vallon y Anse Intendance en isla Mahé son sólo algunas de ellas.

Costa Azul

Saint Tropez | Imagen de dronepicr, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Acabamos nuestra vuelta al mundo de playas de ensueño en Europa porque la Costa Azul nos anima a ello; es verdad que por distancia es un viaje más asequible que los anteriores (e incluso por comunicaciones, podemos llegar a ella en tren desde España) pero puede ser, suele ser de hecho, un viaje de lujo porque algunos de los hoteles históricos de verano, los que tienen más glamour y encanto, están aquí, muy cerca de las que pasan por ser las mejores playas de la Costa Azul.

¿Y cuáles son las mejores playas de la Costa Azul? Pampelonne en Saint Tropez, Paloma Beach en Saint Jean Cap Ferrat, la playa de la Marinière en Villefanche sur Mer o la playa de la Garoupe en Cap d’Antibes están sin duda entre ellas.

Islas griegas

Navagio Beach | Pixabay

Cerramos nuestra lista en las islas griegas porque, si bien no es en las playas en lo primero que pensamos al pensar en ellas sino en un crucero que las recorra, en los vestigios del origen de nuestra civilización y en grandes historias mitológicas, lo cierto es que en las islas griegas podremos visitar algunas de las mejores playas del Mediterráneo (que ya es decir), algunas de hecho suelen aparecer en las listas de las mejores playas de Europa e incluso del mundo.

¿De qué playas hablamos? De playas como Navagio Beach en la isla de Zakynthos, Sarakinito en la isla de Milos o Read Beach en Santorini, también Plaka Beach en la isla de Naxos o Porto Katsiki en la isla de Lefkada entre otras muchas.