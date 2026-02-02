Algunos destinos ideales para una gran escapada romántica en febrero

Si quieres celebrar tu enamoramiento con un gran viaje seguro que ya has pensado en alguno de los destinos que te recomendamos a continuación, son destinos emblemáticos e inolvidables ya sea por las historias que sucedieron en ellos o por las historias que se han contado que sucedieron en ellos…

¿Grandes viajes románticos? Empezamos por Italia y no porque estemos imaginándonos en una góndola por los canales de Venecia con tu máscara de Carnaval o paseando Florencia, la ciudad que superó el umbral de la resistencia a la belleza de Stendahl, que también, sino porque ahí está Verona y ahí nos lleva Shakespeare con una de sus obras más famosas: Romeo y Julieta. En Verona está la casa de Julieta con su famoso balcón y hasta la estatua de la muchacha y la casa de Romeo aunque no suele visitarse tanto como la de Julieta.

Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York | Imagen de Ajay Suresh from New York, NY, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

De Europa nos vamos a Estados Unidos porque Nueva York es también uno de los destinos románticos por excelencia y no, no estamos pensando en el Empire State Building aunque sea uno de los lugares que el cine ha convertido en uno de los más románticos del mundo, sino en un lugar más accesible e igualmente cinematográfico: la tienda de Tiffany’s de la Quinta Avenida (¿estás ya pensando en la maravillosa historia de Truman Capote llevada al cine con Audrey Hepburn como protagonista? Sí, nosotros también queremos desayunar con diamantes).

¿Más lejos todavía? Ya que hablamos de grandes viajes no vamos a reparar en gastos y nos vamos a Agra, en la India, porque allí está el Taj Mahal, un espectacular mausoleo, de una belleza imponente y construido por amor. El Taj Mahal pasa por ser el monumento funerario más bello y romántico del mundo; es, según Rabindranath Tagore, una lágrima en la mejilla del tiempo y es además una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno. La historia romántica de la que nace este monumento es la de Mumtaz Mahal y su esposa, quien murió en el parto de su decimocuarto hijo: el emperador consoló su pena iniciando, poco después de la muerte de su esposa, la construcción del Taj Mahal.

Taj Mahal en Agra, la India | Pixabay

Hay otras ciudades con un halo romántico incuestionable: París es quizá la más famosa de todas ellas, con sus puentes sobre el Sena, su Moulin Rouge y aquel inolvidable ‘Siempre nos quedará París’ en Casablanca; Buenos Aires, con su ritmo de tango, tiene también algo de ciudad romántica, también Kioto en Japón con sus historias de geishas… Otras ciudades europeas como Praga o Viena, también Roma, tienen en febrero el encanto propio del Día de los Enamorados.