Dónde viajar en septiembre para seguir disfrutando del verano: 5 destinos con sol y playa

Septiembre no tiene por qué significar el final del verano. Las temperaturas siguen siendo agradables en muchos destinos y, además, la menor afluencia de turistas respecto a julio y agosto permite disfrutar de unas vacaciones algo más tranquilas.

Las Islas Baleares son una de las mejores opciones para una escapada de final de verano. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera mantienen temperaturas agradables y ofrecen numerosas playas y calas. Otra alternativa española son las Islas Canarias, donde el clima permite disfrutar del sol y el mar prácticamente durante todo el año.

Fuera de España, el Algarve portugués destaca por sus playas, acantilados y localidades costeras; mientras que Malta combina aguas mediterráneas con ciudades históricas y lugares como La Valeta, Gozo o Comino.

Por último, Creta es una buena alternativa para viajar a Grecia en septiembre. Sus playas y aguas cristalinas se combinan con pueblos, paisajes mediterráneos y enclaves arqueológicos, convirtiéndola en un destino perfecto para despedir el verano.