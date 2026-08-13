Un retraso o cancelación de vuelo puede costarte hasta 340 euros en España: estos son tus derechos como pasajero

Chico al que le han cancelado un vuelo | iStock

Un retraso o una cancelación de vuelo no solo supone horas de espera en el aeropuerto. Para muchos viajeros también implica gastos inesperados, planes frustrados e incluso pérdidas económicas importantes.

Según una encuesta realizada por AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la interrupción de un vuelo, si se observa la tendencia a nivel mundial, una interrupción en un vuelo puede suponer hasta 514 euros adicionales de coste medio por persona afectada. En el caso específico de España, que presenta una de las facturas extra más bajas (junto con Portugal), este importe asciende a los 340 €.

Mujer mirando los vuelos cancelados | iStock

El estudio, que analiza el impacto económico y personal de este tipo de incidencias, revela que el 57 % de los pasajeros españoles ha tenido que asumir gastos adicionales cuando su vuelo se retrasa o se cancela. A ello se suman otros efectos menos visibles, pero igualmente relevantes, como la pérdida de reservas no reembolsables, oportunidades laborales o tiempo de vacaciones.

En este sentido, el 19 % confirmó haber perdido dinero ya invertido en reservas no reembolsables, y el 4 % afirmó haber perdido dinero que esperaba ganar por motivos laborales. En este caso, solo el 26 % asegura que el cambio de horario en su vuelo no tuvo consecuencias económicas.

El dinero no es el único problema

El 69 % de los pasajeros españoles asegura haber sufrido estrés como consecuencia de una interrupción aérea, incluso un 26% afirma haber experimentado efectos físicos como fatiga o falta de sueño.

En este sentido, las repercusiones se extienden mucho más allá del aeropuerto. El 30 % afirmó que la interrupción trastocó planes concretos durante su viaje, como visitas turísticas o actividades complementarias. El 23 % faltó al trabajo o a sus obligaciones profesionales, y el 18 % se perdió eventos personales, como reuniones familiares o celebraciones. Solo el 7 % afirmó no haber sufrido ningún impacto más allá de la propia interrupción.

De hecho, para el 46% de los encuestados, el estrés y la incertidumbre generados por la situación fueron la peor parte de la experiencia, por encima incluso de las consecuencias económicas.

Muchos pasajeros siguen sin reclamar sus derechos

A pesar de que la legislación europea contempla compensaciones económicas de hasta 600 euros por pasajero cuando la aerolínea es responsable del retraso o cancelación, todavía existe un gran desconocimiento sobre estos derechos. Entre quienes no reclamaron, uno de cada cuatro reconoce que no sabía que podía hacerlo, mientras que el 17 % abandonó el proceso al encontrar demasiadas dificultades o trámites complejos.

A esta falta de información se suma la percepción negativa de muchos viajeros sobre la atención recibida durante estas incidencias. Según la encuesta, el 45 % de los pasajeros se muestra insatisfecho con la asistencia proporcionada por la aerolínea, y solo el 29 % afirma haber recibido información sobre sus derechos durante la interrupción del vuelo.

Ante este escenario, AirHelp ha lanzado una nueva edición de su guía sobre derechos de los pasajeros aéreos, un recurso práctico que explica qué asistencia deben proporcionar las aerolíneas, cuándo existe derecho a compensación y qué pasos conviene seguir para gestionar una reclamación de forma eficaz.

"La incertidumbre es uno de los aspectos que más afecta a los pasajeros cuando sufren una interrupción. Con esta guía queremos ofrecer información clara y accesible para que los viajeros sepan qué derechos les asisten y cómo actuar en una situación que suele generar muchas dudas", señala Rosa García, experta legal de AirHelp.

En el caso de vuelos hacia, desde y entre países de la Unión Europea, la CE 261 respalda los derechos de los pasajeros aéreos y se considera una de las legislaciones más completas del mundo.

La normativa reconoce a los pasajeros una serie de derechos en caso de retrasos, cancelaciones, overbooking o pérdida de conexiones. Entre ellos se incluyen el derecho a recibir comida y bebida a partir de dos horas de retraso, alojamiento y transporte cuando la incidencia obligue a pasar la noche fuera, y la posibilidad de elegir entre un vuelo alternativo o el reembolso íntegro del billete si el retraso supera las tres horas o el viaje se ve afectado por una cancelación, una denegación de embarque o una conexión perdida.

Además, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona cuando la incidencia sea responsabilidad de la aerolínea y no se deba a circunstancias extraordinarias. La normativa también protege frente a daños, retrasos o pérdidas de equipaje, con indemnizaciones de hasta 1.900 euros. Para facilitar cualquier reclamación, es recomendable conservar toda la documentación del viaje, como la tarjeta de embarque, las comunicaciones de la compañía y los recibos de los gastos ocasionados por la incidencia.