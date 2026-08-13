La impresionante imagen del eclipse solar total tras las Cuatro Torres de Madrid

Las Cuatro Torres se convirtieron en el escenario de una de las imágenes más espectaculares del eclipse solar total del 12 de agosto, con el Sol desapareciendo tras la Luna y el cielo oscureciéndose en cuestión de minutos. ¡No te pierdas el vídeo!

Un atardecer que parecía de otro planeta

Madrid vivió este 12 de agosto uno de los momentos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Desde distintos puntos de la capital, el eclipse solar total dejó imágenes difíciles de olvidar, pero una de las más impactantes tuvo como protagonista el skyline de las Cuatro Torres.

El vídeo muestra la evolución del fenómeno durante el atardecer, con el Sol descendiendo lentamente detrás de los rascacielos mientras la Luna iba cubriendo progresivamente el disco solar.

La ciudad se sumerge en la penumbra

A medida que avanzó el eclipse, la luz fue perdiendo intensidad hasta transformar por completo el paisaje. Las siluetas de los edificios quedaron recortadas sobre un cielo cada vez más oscuro, ofreciendo una escena poco habitual en pleno verano.

Durante la fase de totalidad, la oscuridad envolvió el horizonte durante unos instantes, creando una atmósfera que recordaba al anochecer, aunque apenas eran las últimas horas de la tarde.

Un contraste único entre naturaleza y arquitectura

La combinación del fenómeno astronómico con uno de los perfiles urbanos más reconocibles de España dio lugar a una imagen excepcional. El brillo del Sol reapareciendo tras la totalidad iluminó de nuevo las torres, marcando el final de uno de los espectáculos naturales más impresionantes que ha podido contemplarse desde la capital.

El eclipse del 12 de agosto ha sido el primero visible desde la España peninsular en más de un siglo y ha dejado escenas memorables en todo el país. En Madrid, el contraste entre el cielo, la sombra de la Luna y las Cuatro Torres regaló una de las estampas más icónicas de la jornada.