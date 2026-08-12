68 Pueblos Mágicos de España estarán en la franja de totalidad del eclipse solar total

Este miércoles 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del último siglo con un eclipse solar total que recorrerá la Península de oeste a este durante el atardecer. Coincidiendo con esta cita histórica, la Red de Pueblos Mágicos de España ha publicado una guía para ayudar a elegir los mejores lugares desde los que contemplar el fenómeno.

En total, 68 municipios pertenecientes a la red se encuentran dentro de la franja de totalidad. Estos pueblos están repartidos por Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Además de facilitar la observación del eclipse, la iniciativa busca poner en valor el patrimonio, el paisaje y la oferta turística de estos destinos rurales.

Eclipse solar total | iStock

No basta con estar en la franja de totalidad

La guía recuerda que el eclipse tendrá lugar con el Sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que la ubicación será clave. Según las recomendaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), los mejores lugares serán aquellos con un horizonte occidental despejado, como miradores, costas abiertas, llanuras o zonas elevadas, donde la visión no quede obstaculizada.

Los diez Pueblos Mágicos más destacados

Dentro de los 68 municipios incluidos en la guía, la Red pone el foco en diez enclaves especialmente recomendados por su posición dentro de la franja de totalidad, la duración del eclipse y las condiciones del horizonte:

Luarca (Asturias)

O Vicedo (Lugo)

Castropol (Asturias)

Alfoz de Lloredo (Cantabria)

Frómista (Palencia)

Duruelo de la Sierra (Soria)

Peñaranda de Duero (Burgos)

Belchite (Zaragoza)

Belmonte de San José (Teruel)

Ferreries (Menorca)

De todos ellos, la guía señala especialmente a Luarca, O Vicedo, Castropol, Frómista y Peñaranda de Duero, al combinar una excelente posición para contemplar el eclipse con un gran valor paisajístico y patrimonial.

Una oportunidad para impulsar el turismo rural

Más allá del interés científico, la Red de Pueblos Mágicos considera que el eclipse puede convertirse en un importante impulso para el turismo de interior. El objetivo es que quienes viajen para contemplar el fenómeno aprovechen la visita para descubrir estos municipios, alojarse en ellos, conocer su gastronomía y recorrer su entorno natural.

La organización también recuerda que la observación debe realizarse con seguridad, utilizando siempre gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 durante las fases parciales, además de planificar los desplazamientos con antelación y consultar la previsión meteorológica antes del viaje.

El eclipse del 12 de agosto será además el primero de un trío de eclipses que podrá disfrutarse desde España, ya que en 2027 tendrá lugar otro eclipse total y en 2028 un eclipse anular, consolidando al país como uno de los grandes destinos europeos para el astroturismo.