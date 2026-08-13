5 restaurantes que ponen la mesa en lugares impensables

Hay lugares que son espectaculares se miren como se miren y por donde se miren, además en algunos de ellos (no en muchos, ciertamente) se han instalado restaurantes en los que disfrutar tanto del lugar en el que comes como de lo que comes, son restaurantes imperdibles tanto para amantes del turismo gastronómico como para quienes lo que buscan con experiencias especiales y únicas que en esta caso son, además, sabrosas.

Grotta Palazzese en Polignano a Mare, Italia

Grotta Palazzese | Imagen de SAngelica1980, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este atractivo restaurante pone sus mesas en una cueva natural abierta al mar Adriático, es especialmente interesante visitarlo en verano porque solo entonces podrás disfrutar de su terraza prácticamente colgada sobre el agua.

Aescher-Wildkichli en Suiza

Aescher-Wildkichli en Suiza | Imagen de Daniel Kraft, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Se trata de un restaurante pegado a la pared e un acantilado alpino y junto a unas cuevas prehistóricas; y no creas que comer aquí es una aventura por la sorprendente ubicación del restaurante, también lo es por lo que cuesta llegar a él, tendrás que recorrer un sendero de montaña y hacer uso del teleférico.

Ali Barbour's Cave | Imagen cortesía de Magical Kenya (Turismo de Kenia)

[[h2:Ali Barbour’s Cave en Kenia]]

Este restaurante está dentro de una cueva natural de coral en Diani Beach, en la costa de Kenia; es bastante popular porque lleva ya décadas abiertos pero sigue resultando sorprendente porque su ubicación es única, una cueva de coral de unos 150.000 años de antigüedad.

Under en Lindesnes, Noruega

Under | Imgen de Eldart, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bajo el mar, ahí está el Under, hundido cinco metros bajo el nivel del mar, integrado en una estructura de hormigón; aquí podrás disfrutar del menú y de unas vistas panorámicas únicas y excepcionales, las propias del fondo del mar. Se trata de uno de los restaurantes más excepcionales del mundo.

El Diablo, en Lanzarote

El Diablo | Imagen de Amargeddon6, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este restaurante español es casi único en el mundo y no solo por su ubicación sino por el partido que sacan de ella: El Diablo está sobre un volcán y cocina con el calor geotérmico natural del propio volcán a través de una abertura hecha estratégicamente para que pueda emerger el calor del interior de la tierra.