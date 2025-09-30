Travel Fiction, la moda de viajar a destinos de películas, series o libros, que ya practican 7 de cada 10 españoles

Siete de cada diez españoles (71%) ha seleccionado un destino de viaje motivado por el consumo de ficción, ya sean películas, series, documentales o libros. Este fenómeno, conocido como travel fiction, es especialmente acusado entre los más jóvenes, ya que el 98% de los españoles de 18 a 24 años afirma haber elegido o poder elegir un lugar de vacaciones por su aparición en la ficción.

Así se desprende del último estudio internacional elaborado por la agencia de viajes online eDreams, que ha analizado los hábitos de 9.000 viajeros de siete países.

El informe destaca que, a nivel nacional un 24% estaría dispuesto a hacerlo en el futuro, y solo un 5% no considera que estos factores influyan en su decisión.

Nueva Zelanda | Pxhere

En España, el documental se posiciona como la mayor fuente de inspiración, siendo clave en la decisión de viaje para el 47% de los encuestados. Le siguen de cerca las películas o vídeos (43%) y las series de televisión (34%). Los libros inspiran al 19%, los pódcasts al 13%, y las pinturas o cuadros al 3%.

La preferencia varía notablemente por edad así los viajeros más jóvenes(18-24 años) eligen el cine (60%) como su principal influencia. Por su parte los mayores de 65 años se inclinan de forma predominante por los documentales (64%).

España, el país más dispuesto a cruzar el mundo por la ficción

La predisposición a viajar lejos para visitar escenarios ficticios sitúa a España entre los países más entusiastas. El 63% de los españoles afirma estar dispuesto a cruzar el mundo para conocer lugares inspirados en sus ficciones favoritas, superando con creces a otros países analizados. Solo un 1% no consideraría viajar motivado por estos factores.

La disposición a recorrer largas distancias se mantiene constante en la mayoría de grupos de edad, siendo los millennials (25-34 años) y la Generación X (35-44 años) los más dispuestos, con un 66% en ambos grupos que viajaría a cualquier lugar del planeta.

Los escenarios ficticios favoritos para visitar varían significativamente según el género. España es el país con mayor interés en universos históricos (48%), como los de Juego de Tronos o Vikingos. Esta preferencia es especialmente fuerte entre los hombres (52%), 8 puntos por encima de las mujeres.

Rocadragón en 'Juego de Tronos' | HBO Max

Las mujeres españolas muestran una clara predilección por los mundos mágicos (45%), como los de Harry Potter o The Witcher, superando en 15 puntos el interés de los hombres en esta categoría.

Por lo que se refiere a universos mágicos, los hombres también se inclinan más por escenarios de universos espaciales (32%), como Star Wars o Dune, frente al 15% de las mujeres.

El estudio concluye que, a nivel global, el 93% de los viajeros se siente o podría sentirse inspirado por la ficción para elegir sus próximos destinos, consolidando al Travel Fiction como una tendencia dominante en el sector turístico.