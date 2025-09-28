Conoce el nacimiento del río Asón, una cascada de 70 metros entre montañas

Si vives en el norte de España (o estás allí de viaje) y buscas un destino de naturaleza para hacer una excursión, quizá quieras valorar la opción de acercarte hasta el nacimiento del río Asón. Las altas montañas y el sonido del agua tienen el mismo protagonismo allí, en ese lugar de Cantabria cuyo principal protagonista es un salto de agua de 70 metros.

Rodeada de altas montañas, una cascada impresionante brota directamente desde la roca y va a parar a un cauce rodeado de vegetación frondosa. Si bien hay agua durante todo el año, el espectáculo es mayor en primavera, porque el deshielo aumenta el caudal del río Asón y hace que este baje con fuerza hacia el valle.

Debes saber que la ruta que lleva hasta el nacimiento del río Asón comienza en un pequeño aparcamiento situado muy cerca del Parque Natural de los Collados del Asón. El sendero que va hacia arriba está muy bien señalizado y lleva al excursionista a caminar entre prados y bosques de hayas y robles.

Río Asón | Licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si bien el trayecto no es complicado, queremos recordar lo importante que resulta llevar calzado adecuado. También consideramos esencial llevar una cámara de fotos, porque el camino está repleto de rincones increíbles que querrás inmortalizar. Y es que la visita al nacimiento del río Asón conlleva ver de cerca esa cascada de 70 metros de altitud que antes mencionamos. Pero también otros pequeños saltos de agua y piscinas naturales con aguas mucho más tranquilas.

El paseo, además, se hace con mucha calma. Es cierto que es la opción escogida por muchos excursionistas durante los fines de semana, pero para nada se trata de un lugar abarrotado. Eso permite escuchar todos los sonidos de la naturaleza: el agua, el viento, los pájaros. También desconectar de la ajetreada vida diaria que llevamos la mayoría de personas en la actualidad.

De hecho, este rinconcito de Cantabria te ayudará a desconectar prácticamente medio día. Porque ya te adelantamos que vas a querer detenerte cada poco rato a sacar fotos o directamente observar la belleza de este paisaje de alta montaña que tiene como protagonista al río Asón.