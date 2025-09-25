Viaja a Machu Picchu sin salir de Madrid: Así es la nueva experiencia inmersiva que utiliza realidad virtual

Ha llegado a Madrid la experiencia inmersiva Machu Picchu: Journey to the Lost City. Se trata de una inédita actividad que utiliza la realidad virtual, a través de la más avanzada tecnología, y que aterrizará por primera vez en España este mes de septiembre, tras su exitoso estreno en Washington D. C. y su paso por Berlín.

Coproducida por Fever, plataforma global líder mundial de descubrimiento de entretenimiento, junto a Virtual Worlds, Machu Picchu: Journey to the Lost City ofrecerá a los asistentes una oportunidad única de explorar la legendaria ciudadela Inca como nunca antes se había podido disfrutar.

Gracias a una puntera tecnología que incorpora visores de última generación, el público podrá recorrer de manera libre, e interactuando con otros asistentes, reconstrucciones en 4D del antiguo imperio instaurado en Perú, incluyendo sus terrazas agrícolas, el Templo del Sol y otros monumentos emblemáticos.

Una experiencia educativa y emocionante para todas las edades que conecta con una de las maravillas arqueológicas más fascinantes del mundo.

Gracias a la colaboración con expertos y el uso de tecnología de vanguardia, esta aventura inmersiva permite moverse de manera independiente por los terrenos y poder interactuar con otros usuarios en un entorno compartido, mientras se descubren los secretos, el legado y la arquitectura de la civilización inca.

Para hacerlo completamente mágico, los asistentes podrán sumergirse en una aventura que combina una historia objetiva con elementos fantásticos. Así, se revivirá una parte de la historia donde se mostrará la cultura de la época, se podrá disfrutar de la ciudad en su apogeo y también se podrán ver sus ruinas tal y como se conservan en la actualidad, entre otras muchas aventuras.

Un viaje en el tiempo al corazón del Imperio Inca que ya es una realidad, a continuación te contamos los horarios, precios de las entradas y más.

Duración: 40 minutos

Lugar: Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57 (Madrid)

Edad: +10 años

Entradas: Desde 10,40 euros

