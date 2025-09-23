Cómo visitar la "Fontana di Trevi de Madrid": ¿Necesito entrada para verla?

La Fontana di Trevi de Roma es uno de los monumentos más importantes de Europa y que cada año miles de personas se acercan para poder acceder a la escalinata de la fuente o para poder lanzar la moneda. Pero… ¿sabías que en Madrid también hay otra "Fontana di Trevi"?.

Se trata de la Fuente del Río Lozoya y se encuentra situada en la fachada principal del Primer Depósito del Canal de Isabel II, en plena calle Bravo Murillo, en Chamberí. Fue creada por el ingeniero Juan de Ribera Piferrer para conmemorar el proyecto de traída de las aguas del río Lozoya hasta Madrid.

Abrió al público por primera vez el pasado 21 de julio de 2025 tras retirarse el vallado que le rodeaba y haberse sometido a unas obras de remodelación de toda la zona.

La fuente fue concebida como un arco de triunfo clásico, en cuya hornacina central se encuentra una monumental personificación del río Lozoya tallada por el escultor madrileño Sabino de Medina Peñas. A su izquierda hay una imagen que representa a la Agricultura, creada por el escultor gallego Andrés Rodríguez, y a la derecha otra que representa a la Industria, obra del madrileño José PagniucciZúmel.

Este excepcional conjunto arquitectónico y escultórico comenzó a construirse en 1856, cuando ya estaban levantados los muros perimetrales del depósito, y se terminó en 1860, con la infraestructura ya en servicio.

En 1977, el conjunto de los depósitos, sus fuentes y otras edificaciones del Canal de Isabel II fueron declarados Monumento Histórico. Pero... ¿por qué se comprara esta fuente con la de Roma?

Según recoge la web de Canal de Isabel II: "La comparativa, lejos de ser osada, encierra una idea no tan descabellada, pues hay motivos de peso para pensar que el colosal monumento romano sirvió de modelo e inspiración para esta obra conmemorativa de la creación del Canal de Isabel II y, más concretamente, de la llegada de las aguas del Lozoya hasta Madrid".