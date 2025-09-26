NO TE LO PIERDAS
Fiestas de San Miguel 2025 en Madrid: Programa con todos los conciertos gratis
Del 25 al 28 de septiembre se celebran las Fiestas de San Miguel 2025 en el barrio de Chamartin. Te contamos todos los conciertos gratis que hay los próximos días para que no te pierdas nada.
Con la llegada del otoño también llegan las fiestas de muchos pueblos, municipios y barrios. Recientemente, por ejemplo, te contábamos todos los conciertos gratis que va a haber en Madrid por el Día de la Hispanidad 2025.
Y ahora llegan las Fiestas de San Miguel 2025, del distrito madrileño de Chamartín, y que tienen lugar del 25 al 28 de septiembre. Contarán con multitud de actividades, como espectáculos, talleres o conciertos y el epicentro de las fiestas es el Parque Berlín.
La entrada a los conciertos es libre hasta completar aforo y a continuación te dejamos toda la programación musical.
Conciertos Fiestas de San Miguel 2025
Jueves 25 de septiembre
- 18:00 horas: Jornada de Seguridad Vial
- 19:00 horas: Karaoke familiar
- 20:00 horas: Pregón inaugural a cargo de la ETSII
- 20:30 horas: Concierto de Yacaré
- 22:00 horas: Tributo de Queen a cargo de Momo Cortés
Viernes 26 de septiembre
- 18:30 horas: La Zarzuela en Madrid a cargo de la Agrupación Lírica Matritense
- 18:30 horas: Degustación de limonada y barquillos
- 21:00 horas: Concierto de Polo Nández
- 23:00 horas: DJ set a cargo de El Pulpo
Sábado 27 de septiembre
- 12:00 horas: Fanky Super Disco
- 13:00 horas: Fiesta de la Espuma familiar
- 17:00 horas: Juegos desenchufados
- 18:00 horas: Escape room familiar
- 19:00 horas: Recital del coro Afínate, a cargo de la Asociación Afasia Activa
- 20:00 horas: Concierto de Armus del Colegio San Agustín
- 22:00 horas: Concierto de Paula Mattheus
- 23:45 horas: DJ set a cargo de DJ Rodri Díaz
Domingo 28 de septiembre
- 09:00 horas: Concurso de pintura rápida
- 10:30 horas: Espectáculo de danzas de jotas de Aragón
- 11:00 horas: Castillos hinchables
- 11:00 horas: El poder de los libros - Espectáculo circense y acrobático
- 11:30 horas: Simultáneas internacionales de ajedrez
- 12:00 horas: Flashmob
- 13:00 horas: Misa mayor - Iglesia de San Miguel Arcángel
- 13:00 horas: Espectáculo de magia con Dani O'Magic
- 14:00 horas: Entrega de premios del Concurso de Pintura Rápida
- 16:30-18:30 horas: Horas silenciosas
- 17:00 horas: Taller de marionetas ecológicas
- 18:30 horas: Teatro de títeres a cargo de Títeres con cabeza
- 19:30 horas: Concierto de Sabor de Ventas (flamenco)
- 21:00 horas: Concierto de Índica
