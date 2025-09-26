Fiestas de San Miguel 2025 en Madrid: Programa con todos los conciertos gratis

Con la llegada del otoño también llegan las fiestas de muchos pueblos, municipios y barrios. Recientemente, por ejemplo, te contábamos todos los conciertos gratis que va a haber en Madrid por el Día de la Hispanidad 2025.

Y ahora llegan las Fiestas de San Miguel 2025, del distrito madrileño de Chamartín, y que tienen lugar del 25 al 28 de septiembre. Contarán con multitud de actividades, como espectáculos, talleres o conciertos y el epicentro de las fiestas es el Parque Berlín.

La entrada a los conciertos es libre hasta completar aforo y a continuación te dejamos toda la programación musical.

Conciertos Fiestas de San Miguel 2025

Jueves 25 de septiembre

18:00 horas: Jornada de Seguridad Vial

19:00 horas: Karaoke familiar

20:00 horas: ​Pregón inaugural a cargo de la ETSII

20:30 horas: Concierto de Yacaré

22:00 horas: Tributo de Queen a cargo de Momo Cortés

Viernes 26 de septiembre

18:30 horas: La Zarzuela en Madrid a cargo de la Agrupación Lírica Matritense

18:30 horas: Degustación de limonada y barquillos

21:00 horas: Concierto de Polo Nández

23:00 horas: DJ set a cargo de El Pulpo

Sábado 27 de septiembre

12:00 horas: Fanky Super Disco

13:00 horas: Fiesta de la Espuma familiar

17:00 horas: Juegos desenchufados

18:00 horas: Escape room familiar

19:00 horas: Recital del coro Afínate, a cargo de la Asociación Afasia Activa

20:00 horas: Concierto de Armus del Colegio San Agustín

22:00 horas: Concierto de Paula Mattheus

23:45 horas: DJ set a cargo de DJ Rodri Díaz

Domingo 28 de septiembre