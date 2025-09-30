El Palacio de la Magdalena de Santander se convierte en un pasaje del terror por Halloween: Fechas, horarios y más

Halloween cada vez está más cerca y los más aventureros (y menos miedosos) siempre están buscando pasajes del terror en los que adentrarse, como los que puedes encontrar en PortAventura, pero... ¿te imaginas hacerlo en un palacio histórico?

El Palacio de La Magdalena ha programado nuevamente las visitas de Halloween con dos temáticas diferentes, una dirigida al público infantil y otro a adultos.

Así lo ha anunciado el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha explicado que las visitas se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre para la temática infantil y la noche del 31 de octubre la versión para mayores de 18 años.

Las visitas se realizarán a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas los días 29 y 30 de octubre y a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas la noche del 31 de octubre. El Palacio de La Magdalena se convierte así en la Mansión de Los Vampiros los dos primeros días y en un Psiquiátrico la última jornada.

Este año se adelanta la temática de las visitas para que los asistentes "puedan meterse en el papel de ser uno más de los protagonistas de las visitas a través de las distintas estancias del Palacio", ha explicado el edil. La duración de la actividad es de una hora sin incluir la subida en "el tren del terror".

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 1 de octubre a las 18.00 horas a través de un link en la página web del Palacio de La Magdalena www.palaciomagdalena.com y de la plataforma www.entradas.santander.es

El año pasado agotaron todas las entradas infantiles en poco más de cinco minutos. Por ese motivo, este año se ha ampliado de uno a dos días la actividad infantil, duplicando la oferta.