El kit completo para ver el eclipse solar total: gafas homologadas, crema solar, agua y spray antimosquitos

Observar un eclipse solar total es una experiencia excepcional que desde tiempos inmemoriales ha fascinado al ser humano, pero para disfrutar con seguridad de este espectáculo conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones sanitarias, especialmente si, como es el caso, el eclipse es en verano.

Pero hay que ir por partes: la vista. El sol emite luz visible pero también luz ultravioleta e infrarroja que el ojo no ve pero que si no se toman precauciones pueden quemar la retina "en solo un segundo", explica a EFE la investigadora del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid, Elena Salobrar.

Eclipse solar | iStock

Y es que, aunque el ojo humano es una máquina muy versátil, no está preparado para mirar directamente al sol. Al hacerlo, la córnea y el cristalino (las lentes que recogen la luz y la enfocan en la retina) actúan como una lupa y concentran una enorme cantidad de energía luminosa en un punto de la retina, la fóvea.

El problema es que en un eclipse la reducción de la luz ambiental engaña al cerebro: la escena se oscurece, la pupila se dilata y aunque creemos que podemos mirar sin problemas porque hay menos cantidad de luz visible, la radiación nociva, que sigue siendo suficiente para dañar nuestro tejido, entra directamente hasta el fondo del ojo.

Esta lesión, llamada "retinopatía solar", es indolora pero provoca visión borrosa o distorsionada especialmente en el centro del campo visual, distorsión de las formas, escotoma (una mancha oscura permanente en el punto de mayor agudeza visual) y fotofobia, entre otros problemas.

Gafas homologadas

Para ver el evento de forma segura, Salobrar recomienda comprar unas gafas homologadas, "válidas para la observación del eclipse", porque las gafas de sol convencionales dejan pasar gran parte de la radiación y resultan insuficientes y peligrosas para ver este fenómeno.

Las gafas homologadas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, que establece que la cantidad de luz que atraviesa un material no puede superar el 0,0032 %. El sello tiene que estar impreso en las varillas, junto al nombre del fabricante, a las instrucciones de uso y a las advertencias sobre los peligros de mirar al Sol sin protección.

Eclipse solar total | iStock

Obviamente, si están rayadas o tienen algún defecto, no hay que usarlas.

Otras opciones válidas para ver el eclipse son los filtros solares para telescopios y binoculares, que deben colocarse siempre en el objetivo, aunque la opción más segura es la proyección indirecta con una caja estenopeica, que permite ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin exponer los ojos en ningún momento, apunta la investigadora.

Pero hay un momento en el que se puede ver el eclipse sin gafas, en la fase de totalidad, cuando el disco solar está completamente tapado por la Luna.

Ese instante es uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece la naturaleza y puede observarse a ojo desnudo, pero es tan breve que quizá "no merece la pena perder la visión para toda tu vida por un evento de segundos", advierte Salobrar.

Calor, garrapatas e intoxicaciones

La misma radiación que daña los ojos puede quemar la piel, sobre todo en verano si se está expuesto al sol durante las horas de espera previas al evento. Para evitarlo los expertos sugieren buscar zonas sombreadas o usar sombrillas, llevar sombrero, proteger a los menores y a los ancianos y utilizar protección solar adecuada.

Una mujer viendo un eclipse solar con gafas | iStock

Además, para protegerse del calor y las altas temperaturas, el Ministerio de Sanidad recuerda que hay que mantenerse hidratado y evitar el alcohol, que tiene el efecto contrario, y tener cuidado con las enfermedades transmitidas por agua o alimentos. Para ello, aconseja lavarse las manos antes de preparar o ingerir la comida y conservar los alimentos a temperaturas adecuadas.

Y dado que los eclipses coinciden con la época de más actividad de mosquitos y garrapatas y que la mayoría de las personas lo verán al aire libre, el Gobierno recomienda evitar las zonas boscosas y con arbustos, llevar pantalón largo, meter la pernera en los calcetines, usar ropa clara y repelentes de mosquitos.

Dónde verlo

Los lugares de España donde mejor se verá eclipse son aquellos situados en la franja de totalidad, que abarcará casi el 40 % del territorio: toda una banda que cruzará el país de norte a este, entrando por Galicia y saliendo por Baleares. En el resto, será un eclipse parcial muy impresionante.

Total o parcial, la mejor ubicación para disfrutarlo es "mirando hacia el oeste, porque el Sol va a estar muy bajo en el horizonte, en un punto despejado, donde no haya edificios, montañas o árboles que impidan la visibilidad", explica a EFE Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias.

A la espera de la previsión meteorológica, "como es un evento donde hay que mirar al cielo, lo ideal es buscar un lugar con baja probabilidad de cielos nublados para que no haya nubes que se puedan interponer", agrega la astrofísica, quien como Salobrar insiste en la necesidad de disponer unas gafas certificadas.

La web Trío de Eclipses del Ministerio de Ciencia cuenta con un visor que indica cómo será la visibilidad en el punto que le diga el usuario, lo que permitirá seleccionar de antemano una buena ubicación.