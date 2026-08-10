De la Ribeira Sacra a los molinos de La Mancha: las experiencias más especiales para vivir el eclipse solar total

España volverá a mirar al cielo el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol, un fenómeno excepcional que atraerá a miles de aficionados a la astronomía y viajeros en busca de una experiencia irrepetible. Desde enclaves situados en plena franja de totalidad hasta algunos de los paisajes y monumentos más emblemáticos del país, el eclipse ofrecerá una oportunidad única para descubrir el país desde una perspectiva completamente diferente.

Con motivo de este acontecimiento, Civitatis, la plataforma líder en la venta de actividades en español y portugués por todo el mundo, ofrece seis experiencias de lo más especiales repartidas por distintos puntos de la geografía española. "Rara vez recordamos un itinerario entero; nos quedamos con momentos. Una puesta de sol, una conversación, un descubrimiento. En Civitatis trabajamos para que los viajeros tengan esas Perfect Memories, y vivir un eclipse total desde los rincones más mágicos de España es, sin duda, una experiencia inolvidable", señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis.

Eclipse solar | iStock

La propuesta incluye desde la observación del eclipse entre los viñedos de la Ribeira Sacra y Rueda hasta recorridos por el Delta del Ebro, los molinos de Consuegra, el Castillo de Lorca o excursiones flexibles por Asturias para encontrar el mejor punto de observación en función de las condiciones meteorológicas. Todas ellas combinan el eclipse con algunos de los paisajes, monumentos y tradiciones más representativos de cada destino, ofreciendo una forma diferente de disfrutar de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las últimas décadas.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar en España?

España contará el próximo 12 de agosto con numerosos enclaves privilegiados para contemplar el eclipse solar. Desde destinos situados dentro de la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá por completo el disco solar, hasta monumentos históricos, espacios naturales y paisajes de gran valor patrimonial desde los que disfrutar de una ocultación superior al 90 %, el país ofrecerá múltiples escenarios para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Entre ellos destacan Asturias, la Ribeira Sacra, el Delta del Ebro, Rueda, los molinos de Consuegra y el Castillo de Lorca, seis propuestas que permiten disfrutar del fenómeno desde perspectivas completamente diferentes, combinando astronomía con naturaleza, patrimonio, historia y gastronomía.

Asturias: el mejor lugar para disfrutar de la totalidad del eclipse

Gracias a su ubicación dentro de la franja de totalidad, Asturias será uno de los grandes protagonistas del eclipse. En ciudades como Oviedo, la totalidad se prolongará durante cerca de un minuto y cincuenta segundos, mientras que en Gijón alcanzará aproximadamente un minuto y cuarenta y cinco segundos, ofreciendo unas condiciones privilegiadas para contemplar cómo la Luna cubre completamente el Sol.

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

Con motivo de este acontecimiento, Civitatis ofrece dos excursiones con salida desde Gijón y Oviedo, que incluyen transporte, guía especializado y gafas homologadas. Además, el punto definitivo de observación no se decidirá hasta el mismo día del eclipse, permitiendo adaptar el recorrido al enclave con mejores previsiones meteorológicas dentro de la franja de totalidad.

Delta del Ebro: naturaleza y astronomía frente al Mediterráneo

En Cataluña, el Parque Natural del Delta del Ebro reunirá algunas de las condiciones más buscadas para la observación astronómica gracias a sus horizontes despejados, su escasa contaminación visual y la coincidencia del fenómeno con la puesta de sol. La totalidad está prevista en torno a las 20:30 horas y se prolongará durante aproximadamente un minuto y medio.

La propuesta de Civitatis invita a recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del Delta, como la finca de arroz Riet Vell, los observatorios de aves o la playa del Trabucador, mientras un guía especializado explica cómo la disminución progresiva de la luz modifica el comportamiento de la fauna del parque, especialmente de especies tan representativas como los flamencos.

Rueda: una velada entre viñedos

El eclipse también se vivirá entre viñedos en pleno corazón de la Denominación de Origen Rueda. Allí, la totalidad alcanzará alrededor de un minuto y cuarenta segundos, transformando durante unos instantes uno de los paisajes vinícolas más reconocidos de Castilla y León.

La experiencia de Civitatis en Bodegas Menade combina una visita guiada por sus instalaciones, una degustación de vinos, la observación del eclipse desde los viñedos con gafas homologadas y una cena fusión al aire libre acompañada de música en directo, convirtiendo el fenómeno astronómico en una experiencia enoturística diferente.

Los molinos de Consuegra: una de las imágenes más icónicas del eclipse

Aunque Castilla-La Mancha queda fuera de la franja de totalidad, los molinos de viento de Consuegra ofrecerán una de las estampas más espectaculares del fenómeno, con una ocultación superior al 90 % del disco solar y la silueta del castillo y los molinos recortándose sobre el horizonte.

Castillo y molinos de Consuegra | iStock

Para la ocasión, Civitatis tiene una excursión desde Madrid por 140 euros, que incluye un recorrido guiado por el Cerro Calderico, la observación del eclipse con gafas homologadas y un brindis con vino de la tierra acompañado de un aperitivo típico manchego.

Castillo de Lorca: patrimonio medieval bajo un cielo en penumbra

En la Región de Murcia, el Castillo de Lorca (conocido como la Fortaleza del Sol) permitirá contemplar una ocultación cercana al 98 % del disco solar desde uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos del sureste español.

La actividad propuesta por Civitatis combina una visita guiada por la fortaleza, la observación del eclipse desde uno de los espacios más privilegiados del recinto y una propuesta gastronómica inspirada en la cocina murciana, uniendo patrimonio, historia y astronomía en una misma experiencia.

Ribeira Sacra: vino, Cañones del Sil y un eclipse total

La Ribeira Sacra será uno de los pocos lugares de España donde el eclipse podrá contemplarse con un 100% de ocultación del Sol. El momento culminante llegará en torno a las 20:29 horas, cuando la Luna cubra por completo el disco solar sobre el paisaje de los Cañones del Sil.

Civitatis propone comenzar con una visita a la bodega Regina Viarum, donde los participantes descubrirán los secretos de la denominada viticultura heroica y disfrutarán de una cata de vinos con Denominación de Origen Ribeira Sacra. Posteriormente, la excursión se traslada hasta Castro Caldelas, uno de los enclaves situados dentro de la franja de totalidad, para contemplar el eclipse desde uno de los paisajes más singulares de Galicia.