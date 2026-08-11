La cala escondida de Tarragona donde te bañas frente a un castillo del siglo XI

Hay rincones del Mediterráneo que todavía conservan ese aire salvaje que muchos creen perdido. Uno de ellos es Cala Jovera, una pequeña playa situada junto al castillo de Tamarit, a pocos minutos de Tarragona, en plena Costa Dorada.

Un castillo que vigila el mar desde hace mil años

Lo primero que se ve al llegar es la silueta del castillo de Tamarit, construido en el siglo XI para defender la costa de los ataques que llegaban por mar. Hoy, casi diez siglos después, la fortaleza sigue en pie sobre un promontorio rocoso, vigilando la misma orilla que antes protegía.

El aspecto actual del castillo no es casualidad. En 1916, el empresario estadounidense Charles Deering (heredero de una fortuna ligada a la maquinaria agrícola en Chicago) llegó a Tamarit gracias al pintor Ramón Casas, quien le mostró el lugar.

Deering quedó tan cautivado con el enclave y la luz del Mediterráneo que decidió transformar las ruinas del castillo en su residencia. Encargó la restauración al artista Miquel Utrillo, figura clave del modernismo catalán, quien le dio al edificio ese aire romántico que conserva hasta hoy.

Aunque sigue siendo de propiedad privada y actualmente se usa para eventos y matrimonios, la playa que está a sus pies es de acceso público.

Cómo llegar a Cala Jovera

Para llegar a Cala Jovera hay que partir desde la playa de Tamarit, punto de acceso al sendero que conduce hasta este rincón escondido. El camino atraviesa un paisaje de pinos blancos y roca calcárea, con vistas al mar durante todo el recorrido.

No hay acceso directo en auto ni tampoco arena fina esperando al final: el trayecto es a pie y termina en una cala resguardada por un saliente rocoso. Esa combinación —el esfuerzo de llegar caminando y el entorno todavía poco intervenido— es parte de lo que hace especial a Cala Jovera.