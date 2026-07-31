El truco viral del pañuelo para dormir en el avión sin dar cabezazos

Si has volado alguna vez en clase turista sabes de qué hablamos. Cuando te duermes, la cabeza se desploma hacia delante, das el cabezazo, te despiertas, y vuelta a empezar en un bucle que convierte cualquier vuelo largo en una tortura.

Pues bien, la periodista, corresponsal en Japón de Antena 3 Noticias y creadora de contenido Maite García decidió acabar con el problema por la vía rápida en un reel que acumula miles de reproducciones.

Maite ata un pañuelo a la parte trasera de su asiento y se lo pasa por la cara hasta dejar la cabeza literalmente amarrada al respaldo durante un vuelo de 13 horas y 15 minutos.

Un truco a analizar

Aunque el vídeo pueda parecer una ocurrencia, lo cierto es que el llamado 'scarf hack' o hamaca para la cabeza es uno de los trucos viajeros más virales desde inicios de 2025. Al fijar la cabeza al reposacabezas, el pañuelo hace el trabajo que tu cuello se niega a hacer cuando te duermes, y evita ese balanceo que te despierta. El invento tiene tantos adeptos que hasta celebridades como Pampita han enseñado su propia versión, ajustando el pañuelo bajo el mentón, ligeramente tirante y sin presionar el cuello.

Ahora bien, antes de amordazarte alegremente a 10.000 metros de altura, toma nota. Los creadores de contenido no son expertos en seguridad aérea por lo que conviene tener en cuenta tres reglas de oro.

Usa una tela suave y deja el nudo flojo, de forma que pueda deshacerse fácilmente en caso de emergencia.

y deja el nudo flojo, de forma que pueda deshacerse fácilmente en caso de emergencia. Pasa el pañuelo por tu propio reposacabezas y no por el respaldo completo, porque si no podrías tapar la pantalla del pasajero de atrás.

y no por el respaldo completo, porque si no podrías tapar la pantalla del pasajero de atrás. Y por supuesto, quítatelo en despegue, aterrizaje y cuando la tripulación lo indique, porque ninguna siesta vale más que tu seguridad.

El truco del pañuelo es tan tonto como efectivo, cuesta cero euros, no ocupa sitio en la maleta y encima abriga si refresca en cabina. Eso sí, prepárate para las miradas del resto del pasaje: dormir como un bebé tiene un precio, y en este caso se paga en dignidad.