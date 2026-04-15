Fiestas de San Isidro de Madrid 2026: Fechas, cuándo es el pregón y todo lo que sabemos

Las Fiestas de San Isidro 2026 ya tienen fechas confirmadas y llegan con algunas novedades en su calendario. Este año, las celebraciones se desarrollarán del 8 al 17 de mayo, concentrando la programación en poco más de una semana intensa de cultura, música y tradición.

Fechas clave de San Isidro 2026

El día más importante será, como cada año, el 15 de mayo, festivo en la ciudad de Madrid y jornada en la que miles de madrileños acuden a la Pradera de San Isidro para celebrar al patrón con rosquillas, chulapos y limonada.

Fiestas de San Isidro de Madrid | iStock

Sin embargo, la fiesta se extiende durante varios días antes y después, con conciertos, espectáculos y actividades repartidas por distintos escenarios de la ciudad.

Cuándo es el pregón de San Isidro 2026

El pistoletazo de salida oficial llegará el viernes 8 de mayo a las 20:00 horas, con el tradicional pregón desde la Plaza de la Villa.

En esta edición, la encargada de dar el discurso inaugural será la periodista y escritora Sonsoles Ónega, que marcará el inicio de las fiestas.

Qué se espera del programa

Durante estos días, los centros neurálgicos de las fiestas serán la Plaza Mayor, el Jardín de Las Vistilla, Matadero y la Pradera de San Isidro. Además, diversos pasacalles de Gigantes y Cabezudos amenizarán las vías más emblemáticas de Madrid.

Estas fiestas patronales se celebran en honor a Isidro Labrador, un santo mozárabe al que se le atribuyen varios milagros. En esencia, los festejos se concentran en el barrio de San Isidro en Carabanchel, con la Pradera de San Isidro como epicentro, donde era tradición para los madrileños merendar cada 15 de mayo tras haber ido a beber el agua santa que brota de un manantial anexo a la ermita de San Isidro.

Aunque el programa completo suele publicarse a principios de mayo, ya se conocen algunas claves de lo que ofrecerá San Isidro 2026.