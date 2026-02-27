Renfe lanza trenes desde 9 euros para viajar a las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia son una de las fiestas más esperadas de España y este 2026 se celebran del 1 al 19 de marzo, siendo la "Semana Fallera" la del 15 de marzo. Recientemente te dejábamos el mapa con todas las Fallas y Ninots y también el calendario de mascletàs y fuegos artificiales.

Pero si quieres ahorrar algo de dinero, no te puedes perder la nueva campaña de Renfe para fomentar los desplazamientos hasta Valencia en trenes AVE, Avlo, Euromed e Intercity durante la celebración de las Fallas 2026.

Fallas de Valencia | iStock

Los billetes de esta promoción se podrán adquirir hasta el 9 de marzo y están disponibles hasta agotar existencias para viajar entre el 1 y el 19 de marzo, ha informado la compañía en un comunicado.

Los precios de la oferta, por trayecto y en clase estándar, están aplicados según los diferentes servicios. Así, en Madrid-València, con precios desde 9 euros en trenes Avlo y 21 euros en trenes AVE.

Mientras, en Barcelona-Valencia cuentan con precios en trenes Euromed desde 41 euros e Intercity desde 37 euros y en Sevilla-Valencia, desde 41 euros.

Los billetes podrán adquirirse en la página web y app de Renfe, también en agencias de viaje presenciales y virtuales, taquillas de las estaciones, máquinas autoventa y venta telefónica.