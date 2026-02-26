Las mejores playas del mundo de 2026 y dos son españolas

En España contamos con playas realmente impresionantes (algunas de ellas están en el norte) y no solo lo decimos nosotros, sino también algunos de los rankings más prestigiosos del mundo.

Como cada año, la plataforma TripAdvisor publica una lista con las mejores playas del mundo y este 2026 hay dos (de un total de 24) que son españolas.

La playa que aparece en primer lugar en el ranking es Isla Pasión, un pequeño paraíso situado al norte de Cozumel, en el Caribe mexicano, conocido por sus aguas turquesas, arena blanca y ambiente exclusivo. Rodeada por el mar Caribe y la laguna de Montecristo, esta isla privada es uno de los destinos más idílicos de la zona.

Después, en segundo lugar aparece la Playa de Elafonisi (Creta, Grecia), que se llevó la medalla de oro en 2025. Le siguen Balos Lagoon (Grecia), Eagle Beach (Aruba), Playa da Falésia (Algarve, Portugal), Banana Beach (Phuket, Tailandia) o La Jolla Cove (San Diego, California).

Las dos playas españolas que aparecen en la lista son la Playa de Muro, en Mallorca (12º puesto) y la Playa de Maspalomas, en Gran Canaria (20º puesto). A continuación te dejamos el ranking completo.

Las 24 mejores playas del mundo 2026