Horario y recorrido de la Cabalgata del Ninot de las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia ya casi están aquí y un año más son una de las fiestas más esperadas de toda España. Se celebran del 1 al 19 marzo (la "Semana Fallera" es del 15 al 19 de marzo) y tendrán lugar multitud de eventos como la Plantà, la Cremà, mascletàs, Nit del Foc y mucho más.

Sin embargo, sabemos que las grandes protagonistas de las Fallas (con permiso de las Falleras) son los monumentos y ninots y este 28 de febrero de 2026, vuelve uno de los actos más emblemáticos.

Hablamos de la Cabalgata del Ninot, que tomará las calles con su típico desfile: una tradición muy arraigada en la que cada comisión fallera desata su creatividad haciendo parodia sobre temas de actualidad.

Será un desfile lleno de risas y crítica inteligente, rodeado de carrozas, disfraces, bandas de música y sobre todo de Ninots. Tal y como explica Visit Valencia, los Ninots de la cabalgata hoy en día no son los que ya están en la Exposición del Ninot como sucedía en sus orígenes, pero el espíritu crítico con un toque ácido sigue siendo el protagonista y multitud de grandes figuras hechas para la ocasión representan personajes políticos o de la vida cotidiana.

Recorrido de la Cabalgata del Ninot 2026

El recorrido de la cabalgata comienza el sábado 28 de febrero a las 17:30 horas y parte desde Glorieta en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, Calle La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y final en la calle Xátiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal "Hope".