La Casa Museo Manuel de Falla de Granada reabre tras una rehabilitación integral

La Casa Museo Manuel de Falla de Granada ha reabierto sus puertas este jueves tras finalizar una rehabilitación integral centrada en la conservación y protección frente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura de este espacio emblemático para la cultura que conserva y difunde el patrimonio del compositor.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que se trata de una intervención que protege el edificio de uno de los compositores más universales vinculados a la ciudad, que llevaba cerrado desde noviembre de 2025.

En el Carmen de la Antequeruela, como es conocida la Casa Museo Manuel de Falla, el compositor gaditano residió junto a su hermana María del Carmen entre 1922 y 1939, años en los que forjó una estrecha amistad con Lorca, con quien impulsó en 1922 la celebración del Concurso de Cante Jondo.

Como ha precisado Carazo, la rehabilitación se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario de Manuel de Falla en 2026, una efeméride que proyectará la imagen cultural de Granada a nivel nacional e internacional y reforzará la programación musical, académica y divulgativa en torno a su legado.

Los trabajos han incluido el desmontaje progresivo de puertas y ventanas para compatibilizar las obras con el acceso al edificio, la sustitución de tornillería oxidada por piezas de acero negro de mayor resistencia y la eliminación de capas de pintura deterioradas que ocultaban molduras y volúmenes originales.

Asimismo, se ha intervenido un tapete de algodón procedente de la Casa Manuel de Falla, que presentaba degradación de la fibra, deformaciones y roturas.

Los trabajos han concluido con la aplicación de imprimaciones protectoras y nuevas capas de pintura que recuperan los colores históricos del inmueble (azul zuloaga en el exterior y marrón en el interior) respetando el aspecto que presentaba durante la vida del compositor Manuel de Falla.

Cómo visitar la Casa Museo Manuel de Falla

Horario:

Martes a viernes de 9 a 14.30 h. (última visita)

Sábados de 10 a 15.30 h. (última visita)

Domingos, lunes y festivos cerrada.

Visita gratuita:

Miércoles de 9:00 a 11:00 horas

Precio: