ACTUALIDAD
Nueva norma para viajar: Japón exigirá un permiso para entrar al país a partir de 2028
Japón exigirá una autorización previa para viajar al país. A partir de 2028 entrará en vigor el JESTA, un permiso obligatorio para turistas de 71 países que hasta ahora no necesitaban visado, entre ellos España. Esto es lo que debes saber antes de tu viaje.
Recientemente te contábamos que para viajar a Reino Unido es totalmente obligatorio tener aprobada y en tu poder la ETA (Autorización Electrónica de Viaje). Y es que cada vez más países están endureciendo su normativa para entrar al país.
Ahora, Japón ha adelantado que también lo hará. El Gobierno ha decidido adelantar a 2028 (en principio se iba a implantar en 2030) la puesta en marcha de un nuevo sistema llamado JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization), que afectará no solo a los turistas españoles, si no también a otros 70 países que actualmente no necesitan visado para entrar.
El JESTA funcionará de forma parecida al ESTA de Estados Unidos o a la ETA de Reino Unido. Su objetivo es mejorar el control de fronteras y gestionar mejor el gran número de turistas que recibe Japón cada año. Sin esta autorización aprobada, las aerolíneas no permitirán subir al avión con destino a Japón y la necesitarás incluso para estancias cortas.
¿Qué necesitas saber sobre la JESTA?
Es una autorización que se podrá pedir online y es necesario tenerla antes de viajar. Tendrán que solicitarla los ciudadanos de los 71 países que ahora pueden entrar sin visado, entre ellos España y muchos países de Latinoamérica.
Algunos datos que te pedirán a la hora de solicitarla son: Datos personales y pasaporte, motivo del viaje, dirección de alojamiento en Japón y si tienes o no antecedentes penales o problemas migratorios anteriores.
Precio y validez de la JESTA
Aún no se ha confirmado el precio oficial, se estima que costará entre 1.500 y 3.000 yenes, es decir, entre 10 y 20 euros aproximadamente. Siguiendo las condiciones de otras autorizaciones, probablemente tenga una validez de varios años en los que podrás viajar varias veces y estará ligada al pasaporte, por lo que tendrás que tenerlo en vigor durante toda tu estancia.
Por si no fuera poco, pretenden conectarla a la plataforma Visit Japan Web para que los controles en el aeropuertos sean más efectivos.
