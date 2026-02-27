Día Internacional del Cocido: Origen e historia del plato más típico de Madrid

Este viernes 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Cocido, uno de los platos más típicos de Madrid (y del resto de España) y que en muchas casas se come sobre todo en invierno y los días de frío. Pero... ¿sabes cuál es su origen y su historia?

El origen del cocido se remonta a la antigua olla podrida, un guiso popular en la Península Ibérica a partir de la Edad Media que combinaba legumbres, carnes y verduras en una sola preparación contundente y nutritiva. Con el paso del tiempo, esta receta fue adaptándose a los productos y costumbres de cada región hasta dar lugar a distintas versiones, entre ellas el cocido madrileño.

cocido madrileño | iStock

En Madrid, el plato adquirió personalidad propia entre los siglos XVII y XIX, cuando comenzó a popularizarse en tabernas y casas de comidas. Su base inconfundible son los garbanzos, acompañados de carnes como morcillo, tocino, chorizo y morcilla, además de verduras como repollo, zanahoria y patata. La sopa elaborada con el caldo del guiso completa un menú servido tradicionalmente en "tres vuelcos": primero la sopa, después los garbanzos y verduras, y finalmente las carnes.

Durante décadas, el cocido fue considerado un plato humilde, ligado a las clases trabajadoras por su capacidad para alimentar a muchas personas con ingredientes económicos. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en símbolo de la cocina madrileña y en protagonista de cartas de restaurantes tradicionales y propuestas gastronómicas de alta cocina.

El Día Internacional del Cocido, que se celebra cada año en febrero, reivindica no solo la receta madrileña, sino también las múltiples variantes que existen en toda España, como el cocido maragato, el montañés o el andaluz. Una fecha para poner en valor un plato que forma parte de la identidad culinaria y cultural del país.