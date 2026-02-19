Día del Padre: Solo 5 comunidades de España tienen festivo el 19 de marzo

Son muchas las personas que están mirando el calendario laboral para saber cuál es el próximo festivo que hay en España y la gran pregunta es: ¿El Día del Padre, 19 de marzo de 2026, lo es?

La respuesta es: Sí, pero solo en 5 comunidades de España. Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Navarra, Galicia y País Vasco podrán disfrutar de un día festivo el 19 de marzo, Día de San José. Sin embargo, este año cae en jueves, por lo que no tendrán puente de 4 días al no ser que los trabajadores decidan cogerse el viernes libre por su cuenta.

Calendario 19 de marzo | iStock

Sin embargo, la ciudad autónoma de Melilla tiene festivo el 20 de marzo, viernes, por la celebración de la Fiesta del Eid Fitr. La Fiesta del Eid al-Fitr en Melilla es la celebración que marca el fin del mes sagrado de Ramadán para la comunidad musulmana. Es una de las festividades más importantes del calendario islámico y en la ciudad autónoma tiene un significado especial debido a su amplia población musulmana.

Próximo festivo nacional: Semana Santa

El próximo festivo nacional será el Viernes Santo, el 3 de abril de 2026, una fecha señalada en todo el país y uno de los días clave de la Semana Santa. Al caer en viernes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo y, en muchas comunidades, de varios días consecutivos de descanso

Después del Viernes Santo no habrá que esperar mucho más al siguiente festivo, pues será el 1 de mayo gracias al Día del Trabajador.