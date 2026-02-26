Un argentino llega a la Plaza Mayor de Madrid y esto es lo que dice de las costumbres españolas: "No me lo voy a guardar"

Cada vez son más los argentinos que viven en España y, como es normal, las diferentes costumbres y tradiciones son bastante chocantes hasta que se familiarizan (a los españoles les pasaría lo mismo si se fueran a vivir allí). Y no solo hablamos de la gastronomía o la manera de comunicarnos, sino también de la forma de vivir.

El tiktoker argentino Artola Pombo ha querido contar su experiencia en un vídeo de TikTok. "Llegué a España. Voy a decir algo de los españoles y no me lo voy a guardar", dice en un vídeo grabado en la Plaza Mayor de Madrid.

A lo que realmente se refiere Artola es a la tranquilidad y la forma de vida: "No sé si tienen mejor calidad de vida que nosotros, pero viven más tranquilos, disfrutan más. La verdad que me duele reconocerlo".

Pero esto no es todo, en otros vídeos vemos también como el creador de contenido compara situaciones como por ejemplo, cómo vemos los partidos de fútbol o, incluso, en qué invertimos nuestro tiempo por las tardes: "Domingo, seis de la tarde en Madrid, la gente tomando birrita. Muy tranquila. En Argentina, seis de la tarde un domingo, estamos durmiendo siesta y tiene que venir el ACA para levantarme".

En otro vídeo también habla de la comida española: "Los argentinos creemos que tenemos la comida del mundo. Tenemos razón, el asado es imbatible". Tras enseñar varios platos de la gastronomía de España (como jamón, croquetas o pulpo a la gallega) añade: "Decí que los italianos pasan a estar en el segundo lugar. Los españoles en el top tres están seguro".