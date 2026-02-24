NO TE LO PIERDAS
Todas las mascletàs y fuegos artificiales de las Fallas de Valencia 2026
Las Fallas de Valencia 2026 volverán a llenar la ciudad de pólvora y espectáculo con sus esperadas mascletàs y fuegos artificiales. Consulta aquí todas las fechas y citas clave para no perderte ninguno de los grandes momentos de la fiesta.
Las Fallas de Valencia 2026 comienzan oficialmente el próximo 1 de marzo y se alargarán hasta el 19 de marzo, aunque la semana grande, conocida como "Semana Fallera" es del 15 al 19 de marzo.
Durante estos días, Valencia vivirá grandes eventos como la famosa Plantà, la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados o la Cremà. Sin embargo, sabemos que la gran protagonista es la pirotécnica.
Es por eso que queremos contarte el calendario con todas las mascletàs en la Plaza del Ayuntamiento, los castillos de fuegos artificiales en el Jardín del Turia, la Nit del Foc...etc.
Calendario de mascletàs de las Fallas de Valencia 2026
Sábado, 28 de febrero
- 23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Peñarroja.
Domingo, 1 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Peñarroja.
- 20:00 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Crespo.
Lunes, 2 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hnos Sirvent.
Martes, 3 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alto Palancia.
Miércoles, 4 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Dragón.
Jueves, 5 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Zaragozana.
Viernes, 6 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.
- 23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.
Sábado, 7 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.
- 23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.
Domingo, 8 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí.
- 20:00 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.
Lunes, 9 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.
Martes, 10 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Crespo.
Miércoles, 11 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.
Jueves, 12 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.
- 20:30 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.
Viernes, 13 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.
- 23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.
Sábado, 14 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotencia Aitana.
- 23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.
Domingo, 15 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.
- 23:59 horas: L'Alba de las Fallas en toda la ciudad. Tradición recuperada en 2016 gracias a la falla Na Jornada y a Junta Central Fallera, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.
Lunes, 16 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.
- 23:59 horas: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia del Mediterráneo.
Martes, 17 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia del Mediterráneo.
- 23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.
Miércoles, 18 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Caballer FX.
- 23:59 horas: NIT DEL FOC - Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Valenciana.
Jueves, 19 de marzo
- 14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hnos Caballer.
- 19:00 horas: Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.
- 20:00 horas: Cremà de las fallas infantiles.
- 20:30 horas: Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
- 21:00 horas: Cremà de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.
- 22:00 horas: Cremà de todas las fallas de Valencia.
- 22:30 horas: Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
- 23:00 horas: Cremà de la falla de la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hnos Caballer.
