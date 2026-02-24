Todas las mascletàs y fuegos artificiales de las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia 2026 comienzan oficialmente el próximo 1 de marzo y se alargarán hasta el 19 de marzo, aunque la semana grande, conocida como "Semana Fallera" es del 15 al 19 de marzo.

Durante estos días, Valencia vivirá grandes eventos como la famosa Plantà, la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados o la Cremà. Sin embargo, sabemos que la gran protagonista es la pirotécnica.

Falleras viendo la mascletà de las Fallas de Valencia 2024 | EFE

Es por eso que queremos contarte el calendario con todas las mascletàs en la Plaza del Ayuntamiento, los castillos de fuegos artificiales en el Jardín del Turia, la Nit del Foc...etc.

Calendario de mascletàs de las Fallas de Valencia 2026

Sábado, 28 de febrero

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Peñarroja.

Domingo, 1 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Peñarroja.

20:00 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Crespo.

Lunes, 2 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hnos Sirvent.

Martes, 3 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alto Palancia.

Miércoles, 4 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Dragón.

Jueves, 5 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Zaragozana.

Viernes, 6 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Pibierzo.

Sábado, 7 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.

Domingo, 8 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí.

20:00 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.

Lunes, 9 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.

Martes, 10 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Crespo.

Miércoles, 11 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.

Jueves, 12 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.

20:30 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alpujarreña.

Viernes, 13 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Turís.

Sábado, 14 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotencia Aitana.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.

Domingo, 15 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.

23:59 horas: L'Alba de las Fallas en toda la ciudad. Tradición recuperada en 2016 gracias a la falla Na Jornada y a Junta Central Fallera, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano.

Lunes, 16 de marzo

14:00 horas: Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tamarit.

23:59 horas: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia del Mediterráneo.

Martes, 17 de marzo

14:00 horas: Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia del Mediterráneo.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.

Miércoles, 18 de marzo

14:00 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Caballer FX.

23:59 horas: NIT DEL FOC - Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Valenciana.

Jueves, 19 de marzo