El mapa de las Fallas de Valencia 2026 con la ubicación de todos los monumentos y ninots

Por si todavía no lo sabes, las Fallas de Valencia 2026 comienzan este 1 de marzo y se celebrarán hasta el 19 marzo, siendo la semana grande, conocida como "la Semana Fallera" la del 15 de marzo.

El pasado domingo 22 de febrero la Crida ya dio el pistoletazo de salida en las Torres de Serrano, marcando el inicio de los festejos. Sin embargo, sabemos que una de las cosas que más visitas concentra son las Fallas y sus ninots.

Fallas de Valencia | iStock

El nombre de las Fallas hace referencia a los espectaculares monumentos de madera y cartón piedra que se colocan en calles y plazas de la ciudad (plantà), que puedes observar antes de que sean quemados (cremà).

Cada una de estas fallas cuentan con una temática distinta compuesta por distintas esculturas o grupos de esculturas (ninots) y desde el momento de su diseño hasta que se instalan, cuentan con meses de mucho trabajo y esfuerzo.

Las Fallas de Valencia están declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y estos monumentos están clasificados en distintas categorías según su complejidad, tamaño, calidad, ingenio y otros factores.

No hace falta especificar que todas tienen su atractivo, pero hemos querido recoger un mapa de Visit Valencia donde han seleccionado las mejores Fallas de las categorías superiores, ¡para que no te pierdas ninguna! Encima de estas líneas puedes encontrar el mapa, ahora tan solo tienes que buscar la ubicación y, ¡visitarlas!