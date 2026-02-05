Cuándo son las Fallas de Valencia 2026: fechas clave y todo lo que debes saber

Las Fallas de Valencia son una de las fiestas más espectaculares de España y cada año atraen a miles de visitantes. Si estás pensando en viajar para vivirlas en primera persona, conviene conocer bien el calendario. Te contamos cuándo se celebran las Fallas de Valencia en 2026, cuáles son sus días más importantes y qué actos no te puedes perder.

Cuándo se celebran las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia 2026 se celebran oficialmente del 1 al 19 de marzo, siendo los días principales y más intensos la "Semana Fallera" del 15 al 19 de marzo. Aunque los actos principales ocurren en marzo, los festejos comienzan el 22 de febrero con la "Crida". La famosa "cremà" (quema de las fallas) marca el final el 19 de marzo.

Falleras viendo la mascletà de las Fallas de Valencia 2024 | EFE

Es decir, el ambiente fallero comienza mucho antes. Desde finales de febrero y durante las primeras semanas de marzo, la ciudad ya vive inmersa en actos previos como mascletàs, verbenas, iluminación de calles y eventos culturales.

Fechas clave de las Fallas 2026

22 de febrero: La Crida (inicio oficial) en las Torres de Serranos.

1 al 19 de marzo: Mascletàs diarias en la Plaza del Ayuntamiento a las 14:00h.

15 de marzo: Plantà de las fallas infantiles.

16 de marzo: Plantà de las fallas grandes.

17-18 de marzo: Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados.

19 de marzo: Cremà de las fallas (final de las fiestas).

Cuándo viajar a Valencia para las Fallas

Si quieres vivir las Fallas en su máximo esplendor, lo ideal es viajar entre el 16 y el 19 de marzo, cuando se concentran los actos principales. Para quienes prefieren evitar las mayores aglomeraciones y encontrar precios más ajustados, los primeros días de marzo son una buena opción para disfrutar del ambiente fallero con más tranquilidad.

Fallas de Valencia | iStock

Una fiesta única declarada Patrimonio de la Humanidad

Las Fallas de Valencia están reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y combinan arte, tradición, sátira, música, pólvora y fuego. En 2026, la ciudad volverá a transformarse para rendir homenaje a una de sus tradiciones más arraigadas y emocionantes.