De reencarnarse sin permiso a llamar "Messi" a tu hijo: las prohibiciones más curiosas del mundo

A veces cuando viajas descubres que la cultura y la forma de vida de otros países es muy distinta a lo que estás acostumbrado. El mundo, en general, está lleno de leyes que, aunque parezcan sacadas de una película, siguen vigentes hoy, como por ejemplo, la prohibición de hacer castillos de arena en la playa. Repasamos algunas de las más curiosas.

Europa

En un lago de Halle, Alemania, se hizo viral hace unos meses al prohibir la entrada a quienes no hablaran suficiente alemán, alegando que era necesario para entender las normas de seguridad del lago. La polémica fue tal que las autoridades locales terminaron pidiendo que se eliminara la restricción: hoy el lugar ya no exige el idioma como condición de acceso, sino que optó por poner carteles en varios idiomas.

En yacimientos arqueológicos griegos como la Acrópolis, está prohibido entrar con tacones de más de 2 cm. La norma busca frenar el desgaste del mármol, y las multas pueden llegar a los 900 euros.

En Francia, un viejo decreto de 1910 que prohibía los besos prolongados en los andenes de tren, para evitar retrasos. Es una de esas curiosidades que circula mucho en artículos de viajes; en la práctica, hoy es letra muerta y prácticamente nadie la aplica.

En Suiza corre el mito de que no se puede tirar de la cadena después de las diez de la noche. No es exactamente así: lo que existe es una ordenanza contra el ruido nocturno, que sí puede acarrear multas si molesta a los vecinos.

En Dinamarca, los padres no pueden ponerle a sus hijos cualquier nombre: deben elegir uno de una lista oficial de nombres preaprobados por la Agencia de Nombres danesa, que suma varios miles de opciones.

En Capri y varios municipios de Cerdeña (y también en la Plaza de España de Roma) está prohibido comer helado en la calle si puede ensuciar. Las multas van de los 25 a los 500 euros.

En Benidorm, España, no se permite hacer esculturas de arena elaboradas en la playa, solo construcciones sencillas, por motivos de seguridad.

Asia

En China, reencarnarse como "buda vivo" tibetano requiere autorización del gobierno desde 2007. La norma busca mantener bajo control un sistema de liderazgo religioso con gran peso en el Tíbet.

En Sri Lanka, dar la espalda a una imagen de Buda para hacerte un selfie se considera una falta de respeto religioso, y puede castigarse con hasta 3 años de cárcel.

En Singapur está prohibido importar, vender o fabricar chicle desde 1992, salvo el de tipo terapéutico. Masticarlo es legal, pero tirarlo a la calle puede costarte una multa de hasta 650 euros.

América

En Alabama, Estados Unidos, todavía existe una ley que prohíbe jugar al dominó los domingos, pensada originalmente para fomentar la asistencia a la iglesia. Nadie la aplica hoy en día.

En Montevideo, Uruguay, los restaurantes no pueden tener sal, ketchup o mayonesa a la vista en las mesas: solo se entregan si el cliente los pide, como parte de una campaña contra la hipertensión.

En Rosario, Argentina, ciudad natal de Lionel Messi, el registro civil no permite anotar a un bebé con ese nombre, al considerarlo un apodo y no un nombre propio válido.

En Isla de Pascua, Chile, tanto turistas como chilenos solo pueden hospedarse un máximo de 30 días, una medida vigente desde 2018 para evitar el colapso de los servicios básicos de la isla.