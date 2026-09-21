Cevenas, Jura y Morvan: 3 destinos de otoño en Francia que no todo el mundo conoce

Francia es un país rico a rabiar en lo natural tanto en su costa mediterránea, la Costa Azul, a la costa Atlántica desde el País Vasco francés hasta el Canal de la Mancha y por supuesto en todo su interior más allá incluso de la famosa Provenza. En esta ocasión nos vamos al este de Francia para recorrer los apenas 600 kilómetros que separan Cevenas de Morvan pasando por la zona francesa de Jura.

Cevenas: paisajes otoñales, castañas, setas y berrea

Cevenas (Cévennes) es tierra de castañas porque las laderas de la zona está cubiertas de castañares que producen este producto llegado el otoño; además alrededor de la recolección de las castañas se celebran fiestas y mercados por toda la zona; en octubre y noviembre Cevenas es toda ella una fiesta de la castaña continua ¿la más popular? La de Anduze.

Además de castañares en las Cevenas hay hayedos y robledales lo que completa una magnífica estampa otoñal de septiembre en adelante; y, por si todo esto fuera poco, también el otoño es aquí tiempo de setas y se pueden recoger boletus y rebozuelos y tiempo de berrea.

Cevenas | Pixabay

Zonas más recomendadas de Cevenas en otoño: Valle de la Borgne y Saint-Jean-du-Gard, una de las mejores zonas para disfrutar de los castañares; Anduze como puerta de entrada en las Cévenas; y el Valle Française, un paisaje de valles, bosques, castañares, pequeñas aldeas, terreno agrícola…

Jura: bosques, viñedos y pueblos con encanto

Como sucede en Cevenas, en Jura el otoño también ofrece un paisaje espectacular aunque sabe más a uvas y vino que a castañas y setas; los tonos dorados, naranjas y rojizos reinan tanto en los bosques de Haut-Jura como en la Región de los Lagos ¿cuándo? Ya mismo, desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre.

Pero no todo son paisajes, esta zona de Francia es también tierra de viñedos que en otoño celebran su vendimia; no solo es posible gozar del senderismo de viñedo en viñedo y sino además disfrutar de catas de vino en las bodegas de la zona.

Jura | Pixabay

Zonas más recomendadas de Jura en otoño: Arbois, capital vinícola de Jura; la Región de los 4 Lagos (Lac de Chalan, de Bonlieu, Maclu y d’llay); Haut-Jura para los amantes de la montaña y Baumé-les-Messieurs y el valle del Seille por sus bosques y miradores.

Morvan, en Borgoña: bosques, setas, castañas y pequeñas aldeas

El paisaje otoñal de Morvan sorprende porque sus bosques se tiñen en tonos amarillos y ocres con matices rojizos, el suyo es un otoño muy fotogénico y también sabroso porque aquí también se recogen castañas en esta época del año y, especialmente en octubre, se celebran ferias y fiestas de la cabaña por toda la zona.

Aunque no todo son castañas, las setas también tienen aquí su importancia en la gastronomía gala, eso además de otros frutos y productos agrícolas de temporada, una producción que se celebra especialmente a principios de octubre con la Fiesta del Otoño.

Morvan | Pixabay

Zonas más recomendadas de Morvan en otoño: Lac des Settons y Haut-Morvan, zona de bosques, lagos y colinas; Saulieu, que es una de las principales localidades de este gran parque natural, famoso además por su rica gastronomía; Mont Beuvray, donde está el yacimiento arqueológico de Bibracte.