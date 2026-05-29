Una turista se lanza a la Fontana di Trevi diciendo "el que tenga miedo a morir que no nazca" y esta es la multa que ha tenido que pagar

La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más importantes de Roma, forma parte de su Centro Histórico y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, es un monumento protegido y recientemente decidieron implantar un sistema de acceso regulado para evitar el turismo de masas.

Sin embargo, parece que hay algunos turistas que deciden saltarse estas normas a su gusto y llevan a cabo ciertas acciones que pueden repercutir gravemente en la preservación del monumento.

Hace unas semanas te contábamos que un turista se "tiró de cabeza" a la famosa fuente y ahora otra turista ha hecho exactamente lo mismo: Nadar en ella. El vídeo fue publicado en su cuenta de TikTok junto a una cita que dice "el que tenga miedo a morir que no nazca".

El hecho ocurrió frente a decenas de turistas que observaban sorprendidos mientras su acompañante grababa la escena. Las autoridades intervinieron de inmediato y la mujer tuvo que pagar una multa de 500 euros por violar las normas de protección del patrimonio cultural.

Y aunque no debería ser necesario recalcarlo, meterse dentro de la Fontana di Trevi de Roma y nadar en ella está estrictamente prohibido, conlleva multas de hasta 500 dólares e incluso el veto de entrada a Italia.

Otras cosas que están estrictamente prohibidas son: