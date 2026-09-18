Feria Real: así despide Baena el mes de septiembre

Del 30 de septiembre al 3 de octubre Baena celebra su Feria Real pero la fiesta empieza un poco antes porque el sábado 26 de septiembre se celebra el XLIX Salmorejo Flamenco, un arranque excepcional para una feria que es, probablemente, el momento del año más esperado en Baena.

El 26 de septiembre es el día de José Mercé y Rancapino Chico, Raquel Salas, José Olmo y Emilio Rosales, El Yiyo y su grupo, Antonio Higuero, Mateo Castro, Luis Carrasco, Luis Calderón y Rafael Serrano Castro; y ese día es un abrir boca de cara a todo lo que vendrá después empezando por el Almuerzo de Feria que se celebrará el lunes 28 de septiembre; después llega la hora y el momento del Concurso Local y Profesional Regional de sevillanas y por supuesto también el momento de los niños con el desfile de gigantes y cabezudos a ritmo de charanga, pasacalles, el mago Pablo Romón, Rumi Kpop…

Cartel de la Feria Real. Baena | Imagen cortesía de Turismo de Baena

La Feria Real no está pensada solo para ser disfrutada de día, también para ser gozada de noche, cuando el recinto ferial se ilumina: por la Caseta Municipal pasarán Planeta 80, Long Play, La Rebelión, La corredera, El llanto del Loco y Las Redes además de Tete Pineda, Rocío Soto, Requiebros y Gonzalo Hermida ¿más actuaciones? Las habrá: por allí pasará también La Húngara y se rendirá homenaje a la copla.

Claro que lo mejor de esta feria es que no piensa solo en mayores y niños ni tampoco solo en los clásicos, los jóvenes tienen también su espacio en la Caseta Joven, una caseta por la que pasará Carlos Jean y también Álbaro García, Demarco Flamenco y más…

Cartel de Salmorejo Flamenco edición 2026 | Imagen cortesía de Turismo de Baena

¿Merece la pena viajar hasta Baena para disfrutar de su Feria Real? La respuesta es sí y no solo por la feria, que bien vale el viaje, visitar Baena es siempre una buena idea: por su castillo, por su casco antiguo medieval que fue en su día Califato de Córdoba, por la plaza de la Constitución con su Monumento al Judío, la Iglesia de Santa Maria la Mayor que data del S.XIII, el Museo del Olivar y el Aceite (porque Baena es tierra de olivos) y también por la Casa de la Tercia, el Museo Histórico-Arqueológico de la localidad que está ubicado en un antiguo almacén de grano del S.XVIII.

Para irte de feria según arranque el otoño Baena es una apuesta segura.