La región conocida como "la Escocia española": un paraíso entre Lugo y León

Entre las provincias de Lugo y León, y rozando el extremo sur de Asturias, se encuentra Los Ancares, una región montañosa que durante gran parte del siglo XX vivió prácticamente incomunicada. Esa historia de aislamiento explica, en parte, por qué esta zona conserva hoy un paisaje y un patrimonio tan intactos.

El territorio forma parte del Macizo Galaico-Leonés, entre las cuencas de los ríos Sil y Navia, con picos que superan los 1.900 metros de altitud, como el Cuiña, el Miravalles o el Mustallar.

Tanto el sector leonés como el lucense están reconocidos como Reserva de la Biosfera desde 2006, y cuentan además con protecciones adicionales por su valor para las aves y para la conservación del oso pardo.

Por esta zona pasa también el Camino de Santiago, con uno de sus tramos más emblemáticos.

Pueblos con pallozas y siglos de historia

Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, funciona como puerta de entrada a Galicia y conserva varias pallozas: construcciones circulares de origen prerromano, con tejados de paja y roble. Allí se encuentra también la iglesia de Santa María la Real, del siglo IX, vinculada a la leyenda del Santo Grial y a un supuesto milagro eucarístico ocurrido hacia el año 1300.

Siguiendo el curso del río Ancares desde Vega de Espinareda aparecen otros pueblos con identidad propia:

Sésamo , con pinturas rupestres de la Edad de Bronce en Peña Piñera.

, con pinturas rupestres de la Edad de Bronce en Peña Piñera. Sorbeira , con pallozas, iglesia de estilo ancarés y un extenso bosque de castaños.

, con pallozas, iglesia de estilo ancarés y un extenso bosque de castaños. Candín , punto de partida de varias rutas de senderismo.

, punto de partida de varias rutas de senderismo. Balouta , uno de los pueblos con más pallozas conservadas de toda la zona.

, uno de los pueblos con más pallozas conservadas de toda la zona. Suárbol, reconstruido en granito y pizarra tras un incendio en 1957.

Ya en el lado gallego, Piornedo destaca por sus hórreos y pallozas a los pies del monte Mustallar, y es considerado uno de los pueblos de interior más singulares de Galicia.

Rutas para descubrir el entorno natural

El territorio cuenta con varias rutas de senderismo para explorar sus 110.000 hectáreas de montañas, valles y ríos.

En el lado leonés destaca el ascenso desde el Puerto de Ancares hasta el pico Miravalles (1.969 m): 9 km de ida y vuelta, corta pero exigente por el desnivel. También es popular la ruta de Burbia a las Lagunas de Villouso, de origen glaciar, junto al pico Corno Maldito.

En el lado lucense sobresalen la ruta de Piornedo al pico Mustallar (12 km ida y vuelta, con tramos técnicos) y la Ruta de Tres Bispos, de 15 km y dificultad media, entre A Degrada y el pico homónimo.