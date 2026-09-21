El pueblo de Túnez que parece Mykonos y acaba de ser declarado Patrimonio de la Humanidad

Sidi Bou Said, en el norte de Túnez, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del último anuncio de la UNESCO.

El pasado mes de julio, durante la 48ª sesión del Comité de Patrimonio de la Humanidad celebrada en Busan (Corea del Sur), 25 nuevos sitios se sumaron a la lista. Como fue el caso de este pueblo tunecino, situado a apenas 20 kilómetros de la capital del país.

Con esta distinción, Sidi Bou Said se convierte en el décimo lugar de Túnez en formar parte del listado de la UNESCO, uniéndose a otros tesoros como el anfiteatro de El Djem, el yacimiento arqueológico de Cartago o la medina de Susa.

Un pueblo que recuerda a las islas griegas

Con unos 4.800 habitantes, Sidi Bou Said se asienta sobre un promontorio frente al Mediterráneo, en el monte Manar. La combinación de mar, montaña y casas encaladas en tonos azules ha hecho que se lo compare constantemente con Mykonos o Santorini.

El nombre del pueblo rinde homenaje a un maestro santificado fallecido en el siglo XIII, en torno a cuya tumba se levantó la localidad.

El gran atractivo arquitectónico del lugar son sus casas árabes, de fachada blanca y detalles en azul, protegidas por ley para mantener su estética tradicional. Recorrer sus calles empedradas, repletas de tiendas de artesanía y puestos de gastronomía local, es toda una experiencia.

En primavera y verano, el pueblo se llena además de flores de distintos colores que decoran fachadas y balcones, reforzando su fama como uno de los grandes referentes artísticos del norte de África, cuna de inspiración para numerosos artistas a lo largo de la historia.

Sidi Bou Said es también una parada obligatoria para quienes quieran probar la gastronomía tunecina en uno de sus escenarios más pintorescos, ahora con el reconocimiento internacional de la UNESCO como incentivo extra.