¿Qué cobra una azafata de vuelo en España? Estos son sus sueldos en las principales aerolíneas

Ser auxiliar de vuelo es uno de los trabajos más atractivos para quienes buscan combinar viajes, aventura y un estilo de vida distinto. Pero más allá de recorrer el mundo, la remuneración también varía bastante según la aerolínea, con sueldos que pueden llegar hasta los 28.000 euros netos anuales, además de beneficios como dietas, bonos, vuelos gratuitos o descuentos.

Según datos de Airhostess, centro de formación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), estos son los sueldos aproximados en las principales aerolíneas que operan en España.

Azafata en un avión | iStock

Iberia e Iberia Express

Iberia, fundada en 1927, es la aerolínea más antigua de España y forma parte del grupo IAG desde 2011, junto a British Airways. Su filial de corto y medio radio, Iberia Express, se creó en 2012.

Iberia: entre 2.300 y 3.400 euros brutos al mes.

entre 2.300 y 3.400 euros brutos al mes. Iberia Express: entre 1.700 y 2.500 euros al mes.

Ryanair

Fundada en 1984 y con sede en Dublín, Ryanair es la aerolínea de bajo coste más conocida de Europa.

Según la propia compañía, los tripulantes con experiencia pueden superar los 40.000 euros al año, mientras que los nuevos tripulantes junior parten de unos 24.000 euros anuales, con un salario fijo garantizado superior al de otras aerolíneas como Vueling o Iberia.

Vueling y Volotea

Vueling, con sede en Barcelona, pertenece también al grupo IAG y es la mayor aerolínea española en número de destinos y tamaño de flota. Volotea, fundada en 2012 por los creadores de Vueling, opera como su "hermana pequeña" en rutas europeas.

Vueling: entre 1.800 y 2.700 euros brutos al mes.

entre 1.800 y 2.700 euros brutos al mes. Volotea: entre 1.400 y 2.200 euros al mes, algo por debajo de Vueling.

Air Europa

Air Europa, con sede en Llucmajor (Baleares) y también parte de IAG, es la tercera aerolínea más grande de España.

Sus tripulantes de cabina cobran de media entre 2.100 y 3.000 euros al mes.

EasyJet

La aerolínea británica de bajo coste, fundada en 1995, ofrece a sus auxiliares de vuelo un salario mensual de entre 1.700 y 2.600 euros.

Canaryfly

Esta pequeña aerolínea canaria, que opera vuelos interinsulares desde 2008, es la que peor paga de las analizadas: entre 1.400 y 2.000 euros al mes.