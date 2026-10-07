¿Por qué algunos países conducen por la izquierda?

Viajar a otro país siempre nos aporta mucho conocimiento. Y es que, el viajero no solo tiene la oportunidad de ver en persona esos lugares que alguna vez vio por postal, en televisión o por Internet. Además, de disfrutar de la gastronomía local y de la cultura, también se pueden descubrir muchas curiosidades. Pues, ningún país es igual a otro. De hecho, si hablamos de circulación, por todos es sabido que en Inglaterra los conductores tienen el volante en el lado derecho. Pero, no es lo único, los coches circulan por la izquierda.

Todo conductor español sabe que en España es obligatorio circular por la derecha. Pero, aunque esta norma pueda parecer normal y básica, es importante tener en cuenta que no es así en todos lados. Según citan varios informes, la circulación por la izquierda sigue vigente en unos 75 países y territorios. Por lo tanto, hay muchas personas acostumbradas a ello. Pero, ¿a qué se debe este cambio? ¿Cuáles son los países donde es obligatorio ir por el carril izquierdo? ¡Te lo contamos!

Londres | Pixabay

Hay indicios arqueológicos que muestran que esta costumbre podría ser muy antigua. Pero, aunque no hay fechas exactas, lo que sí se sabe es cuándo se produjo el cambio a la derecha. Según se ha podido saber, la mayor parte de Europa y de América cambió de lado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Asimismo, se dice que esto fue impulsado por la Revolución Francesa y las leyes adoptadas en países como Estados Unidos. Todo ello para, posteriormente, expandirse por Europa gracias las campañas napoleónicas.

Gran Bretaña no fue conquistada por Napoleón, por lo que se mantuvo la conducción en la izquierda. En el momento en el que el Imperio británico se extendió por Asia, África, Oceanía y el Caribe, llevó consigo esa norma. Pues, muchas colonias lo conservaron tras independizarse. El caso de Japón es completamente diferente. Y es que, se le atribuye a una tradición histórica de la época de los samuráis y a la posterior adopción de los estándares ferroviarios británicos.

Inglaterra | Pixabay

¿Qué países conducen por la izquierda?

Como comentábamos en líneas anteriores, hay más de 70 países que mantienen vigente la norma de conducir por la izquierda. Realizamos un breve desglose por continentes de algunos de los países que la tienen en pleno 2026.

Europa: Reino Unido, Irlanda, Malta y Chipre.

Asia: Japón, India, Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, Nepal, Bután, Maldivas, Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Brunéi, Timor Oriental, además de Hong Kong y Macao.

Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Samoa, Tonga, Islas Salomón, Kiribati, Tuvalu, Nauru e Islas Cook.

África: Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia, Malaui, Mozambique, Tanzania, Kenia, Uganda, Lesoto, Esuatini, Mauricio y Seychelles.

América: Guyana, Surinam, Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y San Cristóbal y Nieves. También circulan por la izquierda varios territorios, como Bermudas, las islas Caimán o las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Londres | Pixabay

Es importante señalar que, si un país decide cambiar de lado a la hora de conducir, es un procedimiento costoso. Pues, entre otras cosas, es necesario modificar toda la señalización y los cruces. Por ello, muchos países mantienen su sistema y no se plantean un cambio.