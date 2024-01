3 roadtrips a realizar al menos una vez en la vida

No es que no nos guste recorrer Europa en coche ¡nada más lejos de la realidad! Portugal tiene su propia ruta 66, recorrer la ruta de los pueblos blancos andaluces nos parece una experiencia magnífica, tanto como recorrer en coche la costa Amalfitana en Italia, por poner algunos ejemplos (hay más, la costa irlandesa también nos regala una magnífica ruta en coche y no digamos ya Centroeuropa…) pero estas rutas son más accesibles, más asequibles… más susceptibles de convertirse en realidad que la que te proponemos a continuación, de ahí que te animemos a proponértelas como viajes de los que disfrutar al menos una vez en la vida: hablamos de la famosa Ruta 66 en Estados Unidos, de la Great Ocean Road en Australia y de la Ruta 40 en Argentina.

¿Que hay más roadtrips imperdibles? ¡Por supuesto! Se nos ocurre también la gran (¡grandísima!) Ruta Panamericana que atraviesa América de norte a sur (o viceversa, depende en qué sentido la recorras) pero ciertamente tiene algo de irrealizable en todos sus kilómetros, para empezar porque no es una ruta como tal sino toda una red de carreteras, de ahí que hayamos decidido quedarnos con estas tres:

Carretera | Pixabay

Ruta 66 en Estados Unidos

La Ruta 66 es el roadtrip por excelencia, popularmente conocida como The Main Street of America (la Calle Principal de América) y tiene casi 4.000 kilómetros de longitud y va desde Chicago hasta Los Angeles pasando por Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nueva México, Arizona y California.

La ruta ha sufrido diversos cambios de trazado e incluso fue, por decirlo de algún modo, ‘descatalogada’, de ahí que en parte de su recorrido tengas que seguir carteles que ponen ‘Historic Route 66’ (Ruta 66 histórica).

Ruta 66 | Pixabay

Ruta 40 en Argentina

La Ruta Nacional 40 o Libertador General Don José de San Martín, es una carretera argentina que va desde cabo Vírgenes, en Santa Cruz, hasta la frontera con Bolivia en la ciudad de La Quiaca; discurre paralela a la cordillera de los Andes, atraviesa varios parques nacionales y es, con sus 5224 kilómetros, la carretera más larga del país.

La Ruta 40 es tan emblemática para los argentinos como la Ruta 66 lo es para los americanos y es, además, un modo estupendo para recorrer el país sobre ruedas porque atraviesa once de las veintitrés provincias del país.

12 apóstoles. Great Ocean Road | Pixabay

Great Ocean Road en Australia

La Gran Carretera del océano en Australia es notablemente más corta que la Ruta 66 o la Ruta 40 lo que la hace también más asequible y, dado que uno no vuela a Australia todos los años, no es nada descabellado pensar que en tu viaje a nuestras antípodas puedas reservarte un par de días o tres para recorrer los 240 kilómetros de esta ruta.

La ruta parte de la localidad de Torquay, termina en Allansford y nos permite acercarnos a algunas de las atracciones turísticas más importantes de Australia como los 12 Apóstoles, la espectacular formación rocosa ubicada en el Parque Nacional Port Campbell.