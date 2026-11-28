En España celebramos la Navidad por todo lo alto y si algo no nos falta son tradiciones navideñas, quizá por eso nos sorprenden tanto algunas tradiciones de Navidad que son muy diferentes de las nuestras ¿estás pensando en alguna en particular? A continuación repasamos algunas y dónde ir para vivirlas en primera persona:

Algunas de estas tradiciones navideñas que nos sorprenden tienen que ver son personajes de lo más curioso: por una parte tenemos a los Krampus en Austria ¿demonios en Navidad? En Austria sí, porque los Krampus no son ninguna broma: además de ser feos como ellos solos son malvados, de hecho así como Papá Noel premia a los niños buenos, los Krampus castigan a los traviesos…

¿Más personajes? Vaya si los hay, en Islandia hay unos 13: son los Yule Lads, personajes del folclore local que llegan a las casas de los niños a razón de uno al día dejándoles regalo siempre que los niños hayan dejado el zapato en la ventana, claro ¿el peligro? Los niños que se han portado mal se pueden encontrar con una patata podrida en el zapato (ríete tú del carbón dulce…).

Krampus. Austria | Pixabay

Hay un personaje más, en este caso en Italia, es la Befana, una bruja vieja que vuela con su escoba y se cuela por las chimeneas de las casas para dejar dulces a los niños buenos y carbón a los que se hayan portado mal; este personaje es tan importante en Italia que en Venecia tiene a su propia regata: los participantes se disfrazan de Befana y navegan por el Gran Canal de la ciudad.

Hay tradiciones que no tienen tanto que ver con personajes particulares como con algunas costumbres de lo más curioso: en Noruega esconden las escobas para evitar que las brujas, que según las leyendas noruegas salen en Nochebuena, las roben y salga volando en ellas; en Ciudad de Guatemala y también en otras ciudades del país se encienden hogueras para quemar figuras que representan al diablo y todo lo malo que así desaparece; una de las cenas de Navidad más sorprendente es la que degustan en Japón y es que en el país del sol naciente han instaurado como costumbre y tradición comer pollo frito KFC.

La Befana. Italia | Pixabay

¿Más tradiciones curiosas? Las hay: la cabra gigante del castillo de Gävle, las esculturas de rábanos de la Noche de los Rábanos de Oaxaca o los farolillos gigantes De San Fernando, en Filipinas.