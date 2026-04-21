Playas poco masificadas de España para viajar en el puente de mayo 2026

Viajar en mayo tiene una ventaja clara: muchas playas espectaculares siguen lejos de la saturación veraniega. Elegir destinos menos conocidos o con accesos más exigentes es clave para disfrutar del entorno con calma. A continuación te dejamos algunas playas poco masificadas para el puente de mayo.

1. Playa de Torimbia (Asturias)

Una de las playas más bonitas del norte de España. Rodeada de acantilados y de difícil acceso, ofrece un entorno natural espectacular y mucha tranquilidad incluso en fechas como el puente de mayo.

2. Cala Pilar (Menorca)

De arena rojiza y acceso a pie, esta cala del norte de Menorca sigue siendo un refugio incluso en fechas señaladas.

3. Playa del Silencio (Asturias)

Playa del Silencio, en Asturias | iStock

Rodeada de acantilados, ofrece un paisaje espectacular y, en mayo, una experiencia mucho más relajada que en verano.

4. Cala Estreta (Girona)

Un rincón virgen de la Costa Brava, sin edificaciones y accesible solo caminando entre pinares.

5. Playa de los Genoveses (Almería)

Playa de los Genoveses, en Almería | iStock

Dentro del Cabo de Gata, su amplitud permite encontrar espacio incluso en días con más visitantes.

6. Playa de Oyambre (Cantabria)

Playa de Oyambre, en Cantabria | iStock

Kilómetros de arena en un parque natural donde la sensación de espacio y calma está garantizada.

7. Cala del Aceite (Cádiz)

Cala del Aceite, en Conil de la Frontera | Irene Picazo

Una cala recogida y protegida, perfecta para quienes buscan aguas tranquilas sin alejarse demasiado.

8. Playa El Hornillo (Águilas, Murcia)

Menos concurrida que otras playas cercanas, destaca por su arena fina y sus vistas al antiguo cargadero de mineral. Es una opción perfecta para un baño tranquilo lejos de las zonas más turísticas.

9. Playa de los Muertos (Carboneras, Almería)

Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería) | iStock

Una de las más impresionantes del Mediterráneo por sus aguas cristalinas. A pesar de su fama, en el puente de mayo todavía se puede disfrutar sin grandes aglomeraciones. Eso sí, su pendiente pronunciada la hace menos recomendable para familias con niños.

10. Cala S'Alguer (Palamós, Girona)

Esta pequeña cala, protegida como bien cultural, conserva antiguas casetas de pescadores que le dan un encanto especial. Su ubicación y tamaño hacen que mantenga un ambiente tranquilo fuera del verano.