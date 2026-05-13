Los mejores lugares de España para ver y disfrutar del eclipse solar de agosto: casi todos están en el norte

El 12 de agosto de 2026, en pleno verano, España vivirá el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Una franja de oscuridad cruzará el país de oeste a este al atardecer: el eclipse parcial comenzará hacia las 19:30h y la totalidad se alcanzará entre las 20:27h en A Coruña y las 20:32h en Palma, antes de la puesta de sol.

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Costa de Lugo y Playa de las Catedrales, Galicia

Galicia será el primer territorio peninsular en percibir los efectos del eclipse. Por ello se ha convertido en uno de los enclaves más recomendados por los expertos. La playa de Llas, el faro de Punta Roncadoira y la célebre playa de las Catedrales ofrecen un horizonte atlántico completamente abierto al oeste, la orientación clave para este eclipse al atardecer. La totalidad se alcanzará hacia las 20:27h.

Playa de las Catedrales de Ribadeo (Lugo) | iStock

Además del fenómeno astronómico, recorrer la zona en autocaravana permite disfrutar de senderismo costero por los acantilados de la Mariña lucense, gastronomía marinera de primer nivel y encantadores localidades como Mondoñedo y Viveiro.

Somiedo y Oviedo, Asturias

Asturias es otro de los lugares más privilegiados para la observación del eclipse. En Oviedo, la fase total será de las más largas: un minuto y 48 segundos de oscuridad absoluta. En Somiedo, se podrán observar sus efectos a partir de las 20:26h.

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

Al recorrer la zona en autocaravana, el paisaje del parque natural, en el que se entremezclan lagos glaciares y valles profundos, promete una experiencia única. Más allá del eclipse, la región ofrece algunos de los escenarios naturales más increíbles como los Picos de Europa o la ruta del Cares. También vale la pena una parada en alguna de las muchas sidrerías y dedicar tiempo a la increíble gastronomía de la zona, que bien merecen alargar la estancia.

Soria, Castilla y León

Soria se sitúa en el centro mismo de la línea de sombra, con una totalidad que puede alcanzar un minuto y 40 segundos, además de cielos perfectos para la observación astronómica.

Berlanga de Duero, en Burgos | iStock

Localidades como Caracena y su castillo, además de Rello, balcón amurallado suspendido sobre el páramo y Berlanga de Duero, con su perfil monumental y un área de autocaravanas, combinan observación astronómica con un escenario medieval difícil de igualar. En Tarancueña, se prepara una fiesta para todos los habitantes del pueblo coincidiendo con el evento.

Burgos y la Ribera del Duero, Castilla y León

Viñedos, bodegas, páramos y cascos históricos, en Burgos es posible observar el eclipse y disfrutar de un paisaje único. Para los visitantes que quieran presenciar el eclipse, la totalidad de sus efectos se alcanzará en torno a las 20:27h.

Parador de Lerma, en Burgos | iStock

Para continuar la visita por los alrededores, pueblos como Lerma, Huérmeces o Castrojeriz completan una ruta que combina monumentalidad, vinos de la Ribera del Duero y cómodas carreteras, perfectos para una escapada en camper.

Castellón, Comunidad Valenciana

Castellón está muy bien posicionada para el eclipse y se han realizado preparaciones para recibir una importante llegada de visitantes. En el interior, Culla y Ares del Maestrat son excelentes opciones. En Ares, según los datos del Instituto Geográfico Nacional, la totalidad del eclipse se producirá entre las 20:30h y las 20:32h.

Peñíscola, en Castellón | Foto de iStock

En la costa, Peñíscola ofrece la opción más accesible, aunque se estiman muchos visitantes y conviene reservar con antelación.

Los Cameros, La Rioja

La Rioja es quizá la opción más tranquila y de las más bellas para vivir el eclipse. En los valles del Iregua y el Leza, localidades como Torrecilla en Cameros, El Rasillo y las Viniegras ofrecen un paisaje de montaña media y pueblos serranos con zonas elevadas de poca vegetación. Para la observación astronómica, la totalidad del eclipse se producirá en la zona en torno a las 20:27h.

Ermita de San Esteban, en Viguera, La Rioja | iStock

Y para aprovechar del paisaje natural de La Rioja, un recorrido por los alrededores en camper permite disfrutar del vino riojano, la gastronomía de la calle Laurel en Logroño y el patrimonio de monasterios como San Millán de la Cogolla.