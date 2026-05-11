El pueblo de Ciudad Real conocido como la "Tierra de Gigantes" que es famoso por sus molinos

Recientemente te contábamos que Mota del Cuervo, un pueblo de Cuenca, es conocido como "el balcón de La Mancha" gracias a que se sitúa en una zona elevada de la llanura manchega. Pero... ¿sabías que en Ciudad Real hay otro pueblo conocido como la "Tierra de Gigantes"?

Se trata de Campo de Criptana y es conocido por este nombre por sus molinos de viento del siglo XVI, situados en la Sierra de los Molinos, que inspiraron la famosa escena de los gigantes en Don Quijote de la Mancha de Cervantes.

Los molinos de Castilla-La Mancha en Campo de Criptana (Ciudad Real) | iStock

Qué ver y hacer en Campo de Criptana

Campo de Criptana es uno de esos pueblos de La Mancha que parecen sacados directamente de Don Quijote. Sus molinos blancos coronando la colina, las calles encaladas y el ambiente tranquilo lo convierten en una escapada perfecta de fin de semana.

Lo imprescindible es subir a la Sierra de los Molinos y recorrer los históricos gigantes manchegos. Allí puedes visitar los Molinos de Viento y disfrutar de las vistas. Algunos de estos molinos conservan la maquinaria original del siglo XVI y todavía realizan moliendas tradicionales en fechas señaladas.

Otro imprescindible es perderse por el barrio del Albaicín, la zona más pintoresca del pueblo, llena de fachadas blancas y añiles, calles empedradas y casas-cueva tradicionales. Tampoco te puedes perder el Pósito Real (un edificio del siglo XVI que servía como almacén de grano y hoy alberga el Museo Municipal y exposiciones de arqueología) o la Plaza Mayor, donde está la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Ayuntamiento.

Campo de Criptana, Toledo | iStock

Si te interesa la cultura local, puedes entrar en el Museo de Sara Montiel, ubicado en el Molino Culebros, o visitar el Centro de Interpretación del Molino Manchego para entender cómo funcionaban estos molinos y su relación con Cervantes.

Y si quieres comer bien y probar cocina manchega, tienes que ir al Restaurante el Ricote o Restaurante Las Musas, ambos con unas vistas impresionantes. Si buscas algo más informal y típico, Restaurante Bar Giba y Restaurante Abrasador Alforja de Sancho son apuestas muy populares. Las gachas manchegas, los duelos y quebrantos, el pisto manchego o las migas del pastor son algunos de los platos típicos.