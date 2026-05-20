El pueblo medieval de Galicia que tiene un monasterio y un palacio convertidos en parador

En muchas ocasiones te hemos hablado de municipios medievales que merece la pena visitar al menos una vez en la vida, como es el caso de Coria, una de las ciudades monumentales más sorprendentes de Extremadura.

Y ahora, queremos hablarte de Monforte de Lemos, una de las grandes puertas de entrada a la Ribeira Sacra y uno de los destinos con más encanto del interior de Galicia. Situada en la provincia de Lugo, combina patrimonio medieval, miradores, monasterios, vino y naturaleza, todo alrededor del río Cabe y de un casco histórico tranquilo y muy agradable para recorrer a pie.

La imagen más icónica de la ciudad está en lo alto del monte de San Vicente, donde se encuentra el antiguo conjunto fortificado formado por monasterio, castillo y restos de muralla medieval.

Uno de los imprescindibles es el Castelo de Monforte, donde destaca la Torre del Homenaje, considerada una de las más altas de Galicia.

Sin embargo, en el Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos, que junto a la medieval torre del homenaje forman el Conjunto Monumental de San Vicente do Pino, hoy en día se alza el Parador de Monforte de Lemos.

Hoy, las antiguas estancias del palacio acogen las zonas y salones comunes del Parador, mientras sus habitaciones se organizan alrededor del majestuoso claustro neoclásico del monasterio.

Este parador ha sido sometido a una renovación completa con una inversión de 3,5 millones de euros con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la eficiencia energética y conservar el valor patrimonial del conjunto monumental. Tras su reforma, reabrirá sus puertas a finales de mayo o principios de junio.

El "Escorial Gallego"

Otro de los lugares que no te puedes perder es Los Escolapios (oficialmente Colegio de Nuestra Señora de la Antigua), una imponente obra del siglo XVI. Conocido como el "Escorial gallego" por su gran escala y su estricto estilo herreriano, destaca por su monumental fachada, su impresionante escalera central de granito y su rica pinacoteca.

El barrio judío, el casco histórico o el puente viejo también tienen que estar en tu lista si visitas Monforte de Lemos.