El pueblo canario con una cascada urbana que parece sacada de un cuento de Disney

Entre las montañas del norte de Gran Canaria, con el sonido constante del agua acompañando cada paso, se encuentra Firgas, uno de los pueblos más pintorescos del archipiélago canario.

A solo 30 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, este pequeño municipio combina historia, naturaleza y una estética que conquista a quien lo visita. Su casco antiguo conserva la arquitectura canaria más tradicional: casas encaladas, balcones de madera y calles empedradas que conducen hasta su gran protagonista, la cascada.

Una cascada que parece sacada de un cuento

La cascada de Firgas es uno de los rincones más fotografiados de la isla. Construida en piedra y decorada con azulejos de colores, desciende por una escalinata de más de 30 metros entre flores y faroles, creando una estampa que recuerda a un decorado de cuento.

A los lados del recorrido, bancos y mosaicos representan a los 21 municipios de Gran Canaria, mientras el agua aporta una sensación de calma a todo el paseo. En otoño, con temperaturas más suaves y el entorno teñido de verde, el lugar gana un encanto especial.

Más allá de la cascada

El pueblo también invita a explorar otros rincones con encanto, como el Mirador de Las Madres o el Parque Natural de Doramas, con vistas al valle y al océano. Firgas conserva además restos de antiguos molinos y acueductos, huellas de un pasado estrechamente ligado al agua.

Por qué visitarlo en otoño

El otoño es, según recomienda la propia isla, la mejor época para conocer Firgas. Las temperaturas templadas y el ambiente tranquilo lo convierten en un lugar ideal para desconectar: pasear por sus calles, sentarse junto a la cascada o probar la gastronomía local son algunos de los planes más recomendables.

Pequeño en tamaño, pero grande en encanto, Firgas es de esos pueblos que consiguen que cada rincón parezca sacado de una postal.