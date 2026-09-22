¿Sabías que la mayor feria del libro del mundo se celebra en Frankfurt y en octubre?

Lo primero que tienes que saber de esta Feria del Libro es que, aunque mantenga ese nombre, es mucho más que eso, es uno de los eventos mundiales más importantes para todo lo que tiene que ver con contenidos escritos tanto impresos como digitales; y no es importante solo para escritores, editoriales, agentes literarios, libreros y distribuidores, también para traductores, ilustradores, empresas tecnológicas y gentes del mundo de la televisión, el cine y los videojuegos ¿por qué? Porque aquí también se venden los derechos de las obras escritas para su traducción y para sus adaptaciones cinematográficas y televisivas; de hecho suele decirse que lo que más se vende en Franckfurt no son libros sino derechos (para traducir obras y para adaptarlas a otros formatos).

¿Y es interesante la feria para un lector español? Claro que lo es porque, además, en esta feria encontrarás no solo libros en alemán o inglés, también en español entre otros idiomas (portugués, italiano, checo, polaco, sueco, chino, hebreo…).

Para hacernos una idea de la dimensión de esta Feria del Libro basta repasar sus datos de la edición anterior: más de 4.300 expositores, más de 230.000 visitantes, unos 3.500 eventos y unos 7.800 periodistas acreditados. Sabiendo esto, nos vamos a Franckfurt a disfrutar de su Feria del Libro:

Así será la edición de 2026

Feria del Libro de Frankfurt. Edición 2025 | Imagen de Dr. Thomas Liptak, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La feria será, como siempre, una suerte de dos en uno: una feria para profesionales y otra para el público en general que es la que nos interesa y que se disfruta muy especialmente el fin de semana: hay presentaciones de libros, encuentros con escritores nacionales e internacionales, firmas de libros, lecturas, actividades culturales en general, espacios para la literatura infantil y juvenil, también para el cómic y el manga, exposiciones, debates…

El país protagonista, como País Invitado de Honor, será Chequia, lo que convertirá a esta edición de la feria en un momento y lugar ideal para acerarnos a la literatura checa, tanto a la clásica como a la contemporánea, muy especialmente de hecho la contemporánea porque hasta 75 autores checos viajarán a Frankfurt con motivo de este excepcional evento en el que su país y su literatura serán protagonistas.

¿Cuándo visitar esta Feria del Libro? Del 9 al 11 de octubre, de hecho es el día 9 cuando la feria se abre al público en general y los días 10 y 11 se suceden los diferentes eventos planificados para satisfacer la curiosidad y ansias lectoras de ese público. Esos días, de hecho, está confirmada la visita a la feria de autores tan notables como Colson Whitehead (ganador de dos Premios Pulitzer), Jenny Erpenbeck (ganadora del International Booker Prize de 2024), Jill Lepore (Premio Pulitzer 2026) y Yang Zuang-zi (ganadora el International Booker Prize de 2025).

Y Frankfurt

Museumufer | Imagen de I, Dontworry, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Además, ya que volamos a Frankfrut, no podemos dejar de disfrutar de esta ciudad alemana en otoño: pasearla es un placer y también visitar sus parques ahora que visten los tonos clásicos de la estación; el Palmengarten, un jardín botánico, es de visita casi obligada y la Ribera de los Museos (Museumufer) también; recorrer e pie el casco histórico de la ciudad es la mar de agradable en otoño y acompañar la visita con la cata del Apfelwein, vino de manzana, completará magníficamente la experiencia.