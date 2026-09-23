El pueblo argentino que parece sacado de Suiza: rodeado de ríos, sierras y cascadas

En el corazón del Valle de Traslasierra, en la provincia argentina de Córdoba, se encuentra Nono, un pueblo de paisajes serranos y calles tranquilas.

Su historia se remonta a fines del siglo XVIII, y aunque tiene apenas 2.000 habitantes fijos, recibe cada año a miles de visitantes en busca de aire libre y naturaleza.

El casco urbano conserva su fisonomía tradicional, con construcciones de adobe alrededor de la plaza principal, antiguos almacenes de ramos generales y una capilla erigida en 1908.

Ríos, cascadas y sierras: el gran atractivo de Nono

El principal encanto de la zona está en sus recursos hídricos y su entorno serrano, con opciones para disfrutar al aire libre durante todo el año.

Por el territorio pasan dos ríos:

Río Los Sauces, de aguas cálidas y playas ideales para familias.

de aguas cálidas y playas ideales para familias. Río Chico, que avanza entre piedras formando pozones naturales.

Ambos se unen en la conocida "Juntura de los ríos", a la que se suman los balnearios Las Tropas y Los Remansos.

Para quienes buscan actividad física, hay varios circuitos de caminata: el Sendero del Arroyo, El Empedrado y el Sendero de La Juntura. También se ofrecen cabalgatas con baqueanos locales y excursiones más exigentes, como la subida al cerro Champaquí.

En materia gastronómica, el pueblo destaca por platos regionales como el cabrito a la llama, las empanadas fritas y la trucha rellena.

Cómo llegar a Nono

Nono se ubica a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, dentro del departamento San Alberto, uno de los puntos clave del Valle de Traslasierra.

La forma más recomendada de llegar desde la capital provincial es tomar el Camino de las Altas Cumbres y luego empalmar con la Ruta Provincial 14, que conduce directo hasta el ingreso al pueblo.